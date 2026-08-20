Homem é baleado e dirige 8 km até hospital para buscar socorro na Serra

Um homem de 32 anos foi baleado com diversos disparos no bairro Conjunto Jacaraípe, na Serra, na noite de quarta-feira (20). Mesmo ferido, ele dirigiu cerca de 8 quilômetros até o Hospital Estadual Doutor Jayme Santos Neves, em Morada de Laranjeiras, onde buscou atendimento.
Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que a vítima conversava com outro homem quando o indivíduo sacou uma arma e atirou diversas vezes. Após os disparos, o suspeito fugiu, e a vítima entrou no próprio carro e seguiu até o hospital. De acordo com informações repassadas pela equipe médica aos policiais, o homem apresentava múltiplas perfurações, mas não corria risco de vida.
O suspeito não foi localizado pela Polícia Militar. A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para obter informações sobre as investigações, mas não houve retorno até a última atualização desta matéria.