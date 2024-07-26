Homem assalta perfumaria, é filmado e acaba preso logo depois em Guaçuí

Um homem de 45 anos foi preso em flagrante na tarde desta sexta-feira (26) após um assalto a uma perfumaria em Guaçuí, no Caparaó capixaba. De acordo com informações do 3º Batalhão da Polícia Militar, o suspeito roubou três celulares e foi localizado com base nas imagens de monitoramento.
A câmera flagrou o momento em que o homem entrou na loja, no Centro de Guaçuí, na tarde desta sexta-feira (26). De acordo com a Polícia Militar, as vítimas relataram que o homem teria entrado na perfumaria simulando estar armado.
No vídeo (confira acima) é possível ver uma pessoa sozinha atrás do balcão. O homem entra, coloca a mão no casaco que está usando e pega dois celulares que estavam em cima da mesa; depois, a funcionária entrega um terceiro aparelho. Em seguida, o suspeito vai embora. A ação durou menos de um minuto.
A PM foi acionada e militares reconheceram o suspeito, informando o possível local onde ele estaria. Após um patrulhamento no bairro São Miguel, ele foi localizado e detido. Ainda conforme os agentes, o criminoso foi encaminhado à 6ª Delegacia Regional de Alegre, enquanto os aparelhos foram recuperados e entregues na Unidade de Polícia Judiciária (UPJ) para serem devolvidos. A Polícia Civil foi procurada e, quando houver retorno, o texto será atualizado.