Homem armado ameaça funcionários de obra de macrodrenagem em Cachoeiro

Morador armado ameaçou dois funcionários de obra em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação/ Guarda Municipal

Dois funcionários de uma empresa que faz as obras de macrodrenagem em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, foram ameaçados com uma arma na manhã deste sábado (9) por um morador do bairro Nova Brasília. A Guarda Civil Municipal esteve no local, mas o homem armado e não foi mais localizado.

O registro da corporação diz que o morador tem 55 anos. Segundo os trabalhadores, ele teria sacado a arma e os ameaçado da varanda de sua casa. Após os trabalhadores chamarem os agentes da guarda, o homem entrou em um Honda Fit, saiu do local e não foi localizado. As câmeras de videomonitoramento da cidade confirmam a versão das vítimas.

Ainda de acordo com a ocorrência, a esposa do homem armado também teria xingado os funcionários por estarem supostamente causando transtornos, como sujeira em frente a sua garagem e fumaça de escapamento de um caminhão-pipa.