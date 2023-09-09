Homem armado ameaça funcionários de obra de macrodrenagem em Cachoeiro

Dois funcionários de uma empresa que faz as obras de macrodrenagem em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, foram ameaçados com uma arma na manhã deste sábado (9) por um morador do bairro Nova Brasília. A Guarda Civil Municipal esteve no local, mas o homem armado e não foi mais localizado.
O registro da corporação diz que o morador tem 55 anos. Segundo os trabalhadores, ele teria sacado a arma e os ameaçado da varanda de sua casa. Após os trabalhadores chamarem os agentes da guarda, o homem entrou em um Honda Fit, saiu do local e não foi localizado. As câmeras de videomonitoramento da cidade confirmam a versão das vítimas.
Ainda de acordo com a ocorrência, a esposa do homem armado também teria xingado os funcionários por estarem supostamente causando transtornos, como sujeira em frente a sua garagem e fumaça de escapamento de um caminhão-pipa.
As vítimas foram orientadas a procurar a delegacia para as providências cabíveis. A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim foi procurada pela reportagem de A Gazeta para saber como fica a obra no local após a ameaça, mas não houve resposta até a publicação desta matéria.