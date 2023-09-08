Suspeito de furto e agressão é preso enquanto lavava carro no Sul do ES

De acordo com o delegado Thiago Viana, titular da Delegacia de Presidente Kennedy, o furto ocorreu em um bar no centro da cidade. O homem conversava com a senhora e, quando ela se levantou, furtou R$ 1.000 da bolsa da vítima, que estava no chão. Questionado pelo filho da vítima sobre o furto, o homem ainda agrediu o familiar com uma garrafa de vidro.