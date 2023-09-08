Suspeito de furto e agressão é preso enquanto lavava carro no Sul do ES

Um homem foi preso, na tarde desta sexta-feira (8), em Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo, após furtar R$ 1.000 da bolsa de uma senhora no último dia 30 de agosto. Um vídeo mostra o momento em que o indivíduo, que tinha mandado de prisão em aberto, é encontrado por policiais enquanto lavava um carro no bairro Morro das Flores.
De acordo com o delegado Thiago Viana, titular da Delegacia de Presidente Kennedy, o furto ocorreu em um bar no centro da cidade. O homem conversava com a senhora e, quando ela se levantou, furtou R$ 1.000 da bolsa da vítima, que estava no chão. Questionado pelo filho da vítima sobre o furto, o homem ainda agrediu o familiar com uma garrafa de vidro.
Após buscas, o suspeito foi preso nesta sexta-feira (8) e levado para o Centro de Detenção Provisória de Marataízes.