Homem agride mulher com tela quebrada de celular e é preso em Cariacica

Um homem de 51 anos foi preso, no dia do aniversário dele, após agredir a companheira com a tela quebrada de um celular, no bairro Mucuri, em Cariacica, na noite do último domingo (24). O aparelho telefônico era da própria vítima, uma mulher de 42 anos.
Conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar, a mulher contou aos policiais que se relaciona com o homem desde maio deste ano. Ele não teria gostado quando a vítima ligou para o pai dos filhos dela, momento em que pegou o aparelho e usou nas agressões, causando dois cortes no braço esquerdo dela.
O suspeito foi localizado em casa e levado para a Delegacia do Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Vitória. Em nota, a Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por "lesão corporal qualificada na forma da Lei Maria da Penha. Como não pagou a fiança, foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV)".