Funcionários são presos furtando roupas e bebida com whey em galpão de Viana

A PM relatou na ocorrência que o furto aconteceu na Rua Furtado, no bairro Canaã, próximo a alguns galpões. Não há, porém, detalhes sobre o nome da empresa vítima do furto. No local, foi constatado que dois funcionários estavam com produtos furtados da empresa. Os itens estavam na mochila. Um terceiro indivíduo foi visto pelas câmeras de videomonitoramento dispensando o material ao lado de um armário.