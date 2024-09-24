Funcionários são presos furtando roupas e bebida com whey em galpão de Viana

Três funcionários de uma empresa de logística foram presos após serem flagrados furtando itens de um galpão no bairro Canaã, em Viana, na manhã de segunda-feira (23). Conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar, os produtos, como camisas, bermudas e bebidas proteicas, estavam sendo levados do local dentro das mochilas. Procurada por A Gazeta, a PM informou que foi acionada depois que um homem relatou ter visto caixas abertas no estabelecimento dele. Os funcionários se voluntariaram para ter os pertences revistados. O proprietário, então, chamou a polícia para que a revista fosse realizada.
A PM relatou na ocorrência que o furto aconteceu na Rua Furtado, no bairro Canaã, próximo a alguns galpões. Não há, porém, detalhes sobre o nome da empresa vítima do furto. No local, foi constatado que dois funcionários estavam com produtos furtados da empresa. Os itens estavam na mochila. Um terceiro indivíduo foi visto pelas câmeras de videomonitoramento dispensando o material ao lado de um armário.
Os três suspeitos foram levados à Delegacia Regional de Cariacica. De acordo com o boletim de ocorrência, são eles: Matheus Rocha da Silva, Wesley Paiva Gomes e Luiz Claudio Rodrigues da Luz.
Ao todo, estavam sendo levados do local, segundo o boletim:
- 4 bermudas
- 7 camisas
- 51 bebidas com whey
A Polícia Civil informou que os três suspeitos conduzidos à Delegacia Regional de Cariacica foram autuados em flagrante por tentativa de furto qualificada e foram encaminhados para o Centro de Triagem de Viana (CTV).