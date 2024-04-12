Frente fria chega e vai deixar tempo instável neste fim de semana no ES

A frente fria anunciada no início da semana deve realmente chegar ao Espírito Santo nesta sexta-feira (12). O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) prevê que o tempo fique instável, pelo menos, até a próxima segunda-feira (15).
O meteorologista Ivaniel Fôro, do Incaper, explica que as temperaturas ficam mais amenas, mas não deve ocorrer queda brusca nos termômetros. "A frente fria começa a chegar nesta sexta com ventos mais frescos chegando ao Estado e deve durar até o dia 15. O fim de semana será com temperaturas não tão elevadas", conta.
- Sábado (13): tempo instável na metade sul do Estado. O sol aparece entre algumas nuvens e chove de forma espalhada, em alguns momentos do dia, nas regiões Sul e Serrana. Na Grande Vitória a chuva ocorre entre a madrugada e o início da manhã e o sol predomina nos demais horários;
- Domingo (14): instabilidade continua a atingir a metade sul. O sol aparece entre algumas nuvens e chove de forma espalhada, em alguns momentos do dia, nas regiões Sul, Serrana, Grande Vitória e também no Litoral Norte. Não há previsão de chuva nas demais áreas;
- Segunda-feira (15): sol entre nuvens e chuva esparsa, em alguns momentos do dia, em todo o Estado. As temperaturas seguem amenas em todas as regiões.
A empresa de meteorologia Climatempo explica que a frente fria veio do Sul do Brasil e começou a se aproximar do Sudeste na quinta-feira (11), chegando ao território capixaba nesta sexta-feira (12), favorecendo o aumento da chuva ao longo do dia.