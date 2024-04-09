Frente fria chega ao ES na 6ª feira e fim de semana pode ser chuvoso

Templo nublado e chuvoso visto do Convento da Penha Crédito: Carlos Alberto Silva

Uma frente fria deve atingir o Espírito Santo até a próxima sexta-feira (12) e deixar o fim de semana chuvoso. Segundo a empresa Climatempo , o fenômeno está se formando no Sul do Brasil e vai avançar para o território capixaba nos próximos dias.

A empresa de meteorologia explica que a frente fria vai se aproximar do Sudeste brasileiro na quinta-feira (11). O fenômeno deve se deslocar lentamente e chegar ao Espírito Santo na sexta-feira (12), favorecendo o aumento da chuva ao longo do dia.

No sábado (13), ainda poderão ocorrer algumas pancadas isoladas de chuva em algumas localidades capixabas, incluindo Vitória. No domingo (14), ainda há possibilidade de chover no Estado, principalmente à tarde.