Força Integrada captura no ES membro de facção criminosa da Paraíba

Ele é condenado pela Justiça a 16 anos de prisão por tráfico de drogas e roubo. "Sua identificação e captura foram possíveis graças a diligências minuciosas de agentes da Ficco/ES, que monitoraram o seu cotidiano e efetuaram a prisão de forma precisa, sem expor a população a risco", destaca o texto divulgado pela PF.