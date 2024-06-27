Força Integrada captura no ES membro de facção criminosa da Paraíba

Um membro importante de uma facção que domina o crime organizado na Paraíba foi preso no Espírito Santo na última terça-feira (25), pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco/ES). Segundo divulgado pela Superintendência da Polícia Federal capixaba, o homem estava foragido no Estado havia quatro anos, se passando por um cidadão comum.
Ele é condenado pela Justiça a 16 anos de prisão por tráfico de drogas e roubo. "Sua identificação e captura foram possíveis graças a diligências minuciosas de agentes da Ficco/ES, que monitoraram o seu cotidiano e efetuaram a prisão de forma precisa, sem expor a população a risco", destaca o texto divulgado pela PF.
A Ficco/ES é composta atualmente pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-ES), Guardas Municipais de Vitória, Vila Velha, Serra e Viana.