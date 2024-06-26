Como agia suspeito de atacar meninas a caminho de escola em Vila Velha

Usando uniformes de diferentes empresas, sempre no turno da manhã e abordando adolescentes a caminho da escola. Assim agia o homem, de 33 anos, suspeito de roubar e estuprar meninas em Vila Velha . As vítimas têm entre 13 e 14 anos. O nome do detido não foi divulgado.

Polícia Civil identificou três vítimas, sendo que de duas delas, ele apenas levou os celulares. A terceira vítima também teve o telefone roubado e ainda foi abusada sexualmente pelo homem.

"Ele trabalhou com manutenção, porém foi dispensado e trabalhava como autônomo para outras empresas, tendo acesso a diferentes uniforme" Carlos Vitor de Almeida Silva - Delegado e titular do 7º Distrito Policial de Vila Velha

Ele foi preso na segunda-feira (24), em Vila Velha. O homem era autônomo, solteiro e tinha filhos. Ele foi preso dentro de casa na segunda-feira (24), mas a Polícia Civil divulgou as informações durante coletiva de imprensa nesta quarta-feira (26).

“Esse caso chamou atenção pela forma como agia. Ele Utilizava uniformes de empresas, sempre no período matutino, se aproveitava das meninas indo para escola. É uma prisão importante”, disse o delegado-geral da Polícia Civil (PCES), José Darcy Arruda.

Casos

O homem de 33 anos foi preso suspeito de assaltar três adolescentes a caminho da escola, em um intervalo de 15 dias. Sempre disfarçado com uniforme de empresa, ele se aproximava das jovens, anunciava o crime e levava o celular

Em um dos casos, registrado no dia 21 de maio, ele estuprou a vítima de 14 anos ao forçar um beijo e passar a mão nas partes íntimas.

A Polícia Civil informou que o caso começou a ser investigado após grande repercussão do vídeo de um dos assaltos, que aconteceu no dia 5 de junho (veja acima).

Nele, duas meninas estão com uniformes escolares e caminhando na calçada. Ele passa ao lado e manda entregarem o telefone. Em seguida, elas retornam de onde vieram para tentar fugir do assaltante.

A maneira como o suspeito negou os crimes e como tentou alegar que agia por necessidades, também chamou atenção da polícia.

“Ele tentou se justificar dizendo que estava passando por problemas na vida, usava muitos remédios. Só desculpa”, disse o delegado Carlos Vitor de Almeida Silva.

Endereço errado

Por medo da repercussão da gravação, o homem foi à delegacia confessar o crime, mas foi liberado. O delegado Carlos Vitor de Almeida Silva, titular do 7º Distrito Policial de Vila Velha, contou que, no dia, ele passou o endereço errado. Porém, no sistema de procura foi identificada a localização exata do celular, que era o verdadeiro local onde morava.

“Conseguimos então a qualificação, o endereço e o mandado de prisão preventiva. Durante o cumprimento do mandado constatamos que ele estava em posse do celular da vítima de 21 de maio”, informou o delegado.

No relato à polícia, ele falou ter perdido o telefone de uma das vítimas do dia 5 de junho, mas a polícia identificou que o aparelho eletrônico, na verdade, foi trocado por drogas em uma boca de fumo na cidade.