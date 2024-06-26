Suspeito de atacar meninas a caminho de escola em Vila Velha é preso

Um homem de 33 anos foi preso suspeito de assaltar três adolescentes a caminho da escola, em Vila Velha , em um intervalo de 15 dias. Sempre disfarçado com uniforme de empresa, ele se aproximava das jovens, anunciava o crime e levava o celular. Em um dos casos, registrado no dia 21 de maio, ele estuprou a vítima de 14 anos ao forçar um beijo e passar a mão nas partes íntimas. O nome do detido não foi informado.

Ele foi preso dentro de casa na segunda-feira (24), mas a Polícia Civil divulgou as informações durante coletiva de imprensa nesta quarta-feira (26). A corporação informou que o caso começou a ser investigado após grande repercussão do vídeo de um dos assaltos, que aconteceu no dia 5 de junho (veja acima). As vítimas tinham média de idade de 13 e 14 anos.

Nele, duas meninas estão com uniformes escolares quando ele passa ao lado e manda entregarem o telefone. Em seguida, elas retornam de onde vieram para tentar fugir do suspeito. “Ele trabalhava com manutenção, porém foi dispensado e trabalhava como autônomo para outras empresas, tendo acesso a diferentes uniformes”, informou o delegado Carlos Vitor de Almeida Silva, titular do 7º Distrito Policial de Vila Velha.

“O que chamou atenção na investigação é a capacidade de ser dissimulado. Se passava por pobre coitado e depois quando a verdade veio à tona, ele mudou. Ele tentou se justificar dizendo que estava passando por problemas na vida, usava muitos remédios. Só desculpa”, disse o delegado.

Se entregou

Por medo da repercussão da gravação, o homem foi à delegacia confessar o crime, mas foi liberado. O delegado Carlos Vitor de Almeida Silva, titular do 7º Distrito Policial de Vila Velha, contou que, no dia, ele passou o endereço errado. Porém, no sistema de procura foi identificada a localização do celular, e onde era o verdadeiro local que morava.

“Conseguimos então a qualificação, o endereço e o mandado de prisão preventiva. Durante o cumprimento do mandado constatamos que ele estava em posse do celular da vítima de 21 de maio”, informou o delegado.

Durante o relato, ele falou ter perdido o telefone de uma das vítimas do dia 5 de junho, mas a polícia identificou que o aparelho eletrônico, na verdade, foi trocado por drogas em uma boca de fumo na cidade.