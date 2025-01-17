Foragido por homicídio há quase 30 anos no ES é preso no Rio

Um homem foragido pelo crime de homicídio qualificado, cometido no ano de 1998, no Espírito Santo, foi preso nesta sexta-feira (17), no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Galeão), durante fiscalização de rotina da Polícia Federal. A identidade dele e detalhes sobre o crime não foram divulgados.

Aeroporto do Galeão, no Rio, onde um foragido da Justiça do ES foi preso Crédito: Divulgação/RioGaleão

A ação cumpriu o mandado de prisão preventiva, expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. A pena para o crime pelo qual foi condenado pode chegar a 30 anos de reclusão.