Foragido por cometer assassinato em MG é preso durante operação no ES

Vítima assassinada em Colatina, Katiany tinha 39 anos. (Reprodução/Redes Sociais)

Uma mulher de 39 anos foi morta a tiros e duas adolescentes ficaram feridas por dois homens encapuzados e armados que invadiram a casa onde elas estavam, no bairro Bela Vista, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na madrugada desta terça-feira (21). Conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar, Katiany Ferreira Will foi atingida por quatro disparos e morreu no local.

A dona do imóvel contou para a PM que a vítima era uma amiga, e as duas jovens feridas são suas filhas. Uma das meninas tem 15 anos e foi baleada no braço esquerdo e no peito, e a outra, de 16 anos, acabou atingida nas pernas. Já Katiany foi encontrada sem sinais de vida, sentada em uma cadeira. A proprietária da casa disse aos policiais que as vítimas estavam tomando cerveja, quando ouviram um barulho. Depois de algum tempo, ouviram uma pessoa ordenando: “Abre a porta que é a polícia”. Elas se recusaram e os homens, então, arrombaram a porta da residência.

Ainda conforme relato da mulher, os dois homens estavam com toucas ninjas, um deles com roupa camuflada do exército e o outro de camisa preta. Após entrarem na residência, eles realizaram disparos na direção das mulheres. Foram contabilizados 16 tiros de armas de calibre 9 mm. Não foram dadas mais informações sobre o estado de saúde das adolescentes baleadas.

Com Katiany os militares encontraram dois celulares, que foram apreendidos e encaminhados para a Delegacia Regional de Colatina. A reportagem de A Gazeta solicitou mais informações para a Polícia Civil sobre o caso. Em nota, a corporação informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina. "Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento", afirmou.

O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.