Foragido da Justiça por crime no ES é preso pela PF no RJ

Um foragido da Justiça do Espírito Santo foi preso pela Polícia Federal no Rio de Janeiro na quarta-feira (17). Segundo a corporação, o homem tem 29 anos e foi encontrado na cidade de Armação dos Búzios. Ele não teve o nome divulgado, mas há quatro anos foi condenado por crime de roubo no município capixaba de Ibatiba.