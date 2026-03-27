Foragido condenado por homicídios na Serra é preso em Afonso Cláudio

Um foragido da Justiça, identificado como Dione Pinto Passos, de 43 anos, foi preso na madrugada desta quinta-feira (26) no distrito de São Francisco, às margens da rodovia ES 165, em Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, ele foi condenado por homicídios cometidos no município da Serra e ainda precisa cumprir 21 anos e 7 meses de prisão.

De acordo com o delegado de Afonso Cláudio, Guilherme Eberhard Soares, o mandado de recaptura foi expedido pela Vara de Execuções Penais de Vila Velha e cumprido durante a Operação Sentinela. A ação contou com equipes da Força Tática, em atuação conjunta com a Polícia Civil e agentes do Serviço Reservado.

Ainda segundo a polícia, Dione foi localizado em uma residência, onde estava acompanhado da companheira e de um filho menor de idade. Após a prisão, ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante. Em seguida, após os procedimentos de praxe, foi levado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.