Filhote de onça abocanhado no ES está bem e sexo ainda é mistério

Um grupo de estudantes flagrou o nascimento de uma onça-pintada em um zoológico localizado em Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo.

O Iema ressalta que o zoológico não tem autorização para reprodução de animais e descumpriu o plano de controle e planejamento reprodutivo, que faz parte das condicionantes da Autorização de Manejo de Fauna do estabelecimento e, por isto, será multado.