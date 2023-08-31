Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Nascido no dia 22

Filhote de onça abocanhado no ES está bem e sexo ainda é mistério

Publicado em

31 ago 2023 às 16:36
Um grupo de estudantes flagrou o nascimento de uma onça-pintada em um zoológico localizado em Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo.
Um grupo de estudantes flagrou o nascimento de uma onça-pintada em um zoológico localizado em Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo. Crédito: Reprodução
O filhote de onça-pintada abocanhado por outro felino após nascer em Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo, está vivo e bem de saúde, segundo informou o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) nessa quarta-feira (30). De acordo com o instituto, ainda não foi possível verificar o sexo do filhote, uma vez que ambos seguem separados dos demais animais e com o mínimo de contato humano possível.
O Iema ressalta que o zoológico não tem autorização para reprodução de animais e descumpriu o plano de controle e planejamento reprodutivo, que faz parte das condicionantes da Autorização de Manejo de Fauna do estabelecimento e, por isto, será multado.
Link copiado com sucesso

Alberto Borém

Estagiário / [email protected]
Alberto Borém
Manutenção

Fornecimento de água é paralisado em mais de 20 bairros na Serra

Publicado em 07/04/2026 às 16:06
Uma manutenção provocou a suspensão temporária do abastecimento de água em 27 bairros da Serra, na Grande Vitória, até as 20h desta terça-feira (7). Segundo a Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan), a intervenção ocorre no Sistema de Água Reis Magos, que atende parte do município.
A companhia informou que o serviço deve ser normalizado em até 24h, de forma gradual, após a conclusão do serviço, e pediu para que os moradores reservem água neste período. Caso ela chegue às torneiras com alteração na cor, a Cesan orienta que o líquido seja descartado e o órgão acionado pelo telefone 115, site www.cesan.com.br, aplicativo — por Android ou iOS — ou pelo WhatsApp (27) 3422-0115. 
Confira os bairros afetados:
  • Belvedere;
  • Caçaroca;
  • Campinho da Serra I e II;
  • Cascata;
  • Centro da Serra;
  • Colina da Serra;
  • Continental;
  • Divinópolis;
  • Jardim Bela Vista;
  • Jardim da Serra;
  • Jardim Guanabara;
  • Jardim Primavera;
  • Maria Niobe;
  • Nossa Senhora da Conceição;
  • Palmeiras;
  • Planalto Serrano;
  • Putiri;
  • Residencial Centro da Serra;
  • Santo Antônio;
  • São Judas Tadeu; 
  • São Lourenço;
  • São Marcos I e II;
  • Vista da Serra I e II.
Link copiado com sucesso

Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Norte do ES

Pescadores encontram corpo boiando em lagoa urbana de Linhares

Publicado em 07/04/2026 às 15:48
Um corpo foi encontrado boiando em uma lagoa do bairro São José, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (07). De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada após pescadores avistarem o que pareciam ser dois corpos no local. No entanto, ao chegarem ao local, os militares constataram que se tratava de apenas uma pessoa do sexo masculino. O outro era uma carcaça de um animal.
A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como encontro de cadáver e será investigado pela Delegacia de Homicídios de Linhares. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, onde passará por exames para identificação e determinação da causa da morte. O prazo para o laudo é de até 10 dias, podendo ser prorrogado.
Link copiado com sucesso

Luana Luiza

Repórter / [email protected]
Luana Luiza
Acidente

Mais um caminhão com carga de granito tomba em Cachoeiro

Publicado em 07/04/2026 às 15:04
Mais um caminhão com carga de granito tomba em Cachoeiro
Mais um caminhão com carga de granito tombou em Cachoeiro Crédito: Redes sociais
O passageiro de um carro ficou ferido após parte da carga de chapas de granito se desprender de um caminhão e atingir um carro parado às margens da BR 482, na manhã desta terça-feira (7), em Morro Grande, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O acidente com o mesmo tipo de carga é o segundo registrado nesta semana. 
De acordo com as informações da Polícia Militar, o caminhão seguia no sentido Cachoeiro de Itapemirim quando, ao passar por uma curva, parte da carga se soltou e caiu no acostamento. No local, um automóvel estava parado para o desembarque de um passageiro, que acabou sendo atingido pelas chapas. A vítima sofreu ferimentos e foi socorrida por uma equipe do Samu. O estado de saúde do passageiro não foi divulgado. Não há informação de interdição de pista e limpeza do trecho. 
Link copiado com sucesso

Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Em Cidade Pomar

Homem morre após ser baleado durante confronto com a PM na Serra

Publicado em 07/04/2026 às 14:33
Douglas Alberto Vitor Querino, de 31 anos, morreu após confronto com a Polícia Militar
Douglas Alberto Vitor Querino, de 31 anos, morreu após confronto com a Polícia Militar Crédito: Reprodução
Um homem de 31 anos, identificado como Douglas Alberto Vitor Querino, morreu após ser baleado durante um confronto com a Polícia Militar no bairro Cidade Pomar, na Serra, na noite da última segunda-feira (6). 
De acordo com a corporação, o confronto começou quando criminosos atiraram contra policiais que faziam patrulhamento no bairro, após denúncias de que suspeitos estariam preparando drogas e testando armas na região. Depois da troca de tiros, eles fugiram. Durante buscas na área, os militares localizaram Douglas caído no chão, ao lado de uma pistola carregada com quatro munições.
Ele estava ferido e foi socorrido para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, mas não resistiu. No local, a polícia apreendeu 90 pinos de cocaína, 50 pedras de crack, uma pistola e munições. O caso seguirá sob investigação do Serviço de Investigações Especiais (SIE) do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), responsável por apurar ocorrências de morte por intervenção legal de agente do Estado.
Link copiado com sucesso

Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Investigação

Mulher em moto atira contra homem em Piúma no Sul do ES

Publicado em 07/04/2026 às 12:44
Duas mulheres são procuradas pela polícia após um homem ser baleado em Piúma, no Sul do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (6). O crime ocorreu no bairro Nova Esperança. Segundo a Polícia Militar, as suspeitas chegaram em uma moto e pararam em frente à residência da vítima.
Elas chamaram o homem, que saiu do imóvel. Após uma discussão, uma das mulheres sacou uma arma e atirou na testa da vítima, que foi levado para um hospital pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192).
Detalhes adicionais sobre a ocorrência não foram divulgados. A Polícia Civil solicita que informações que auxiliem na investigação sejam repassadas pelo Disque-Denúncia (181). O serviço é gratuito, o anonimato é garantido e denúncias também podem ser feitas pela internet
Link copiado com sucesso

Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Crime

Segundo suspeito de roubo de malote em Guaçuí se entrega à polícia

Publicado em 07/04/2026 às 10:49
Polícia prende mais um suspeito de integrar grupo que roubou malote com dinheiro em Guaçuí
Polícia prende mais um suspeito de integrar grupo que roubou malote com dinheiro em Guaçuí Crédito: Polícia Civil
Um jovem de 21 anos, suspeito de integrar o grupo que roubou um malote com dinheiro em Guaçuí, na Região do Caparaó capixaba, se entregou à polícia e foi preso na tarde de segunda-feira (6). Segundo a Polícia Civil, havia um mandado de prisão em aberto contra o suspeito, que compareceu à delegacia acompanhado de um advogado. No fim de março, outro envolvido já havia sido preso pelo mesmo crime.
De acordo com a corporação, o jovem decidiu se apresentar após uma série de ações das polícias Civil e Militar para localizá-lo.
O crime ocorreu no dia 10 de setembro de 2025, na região central da cidade. Na ocasião, a vítima foi abordada por três homens que simularam estar armados. Além deles, outras quatro pessoas participaram da ação, dando suporte ao grupo. O valor levado no malote não foi divulgado.
Ao todo, sete pessoas foram identificadas — dois adolescentes e cinco adultos, sendo que dois já estavam presos por outros crimes. Todos possuem antecedentes criminais. Um dos suspeitos ainda segue foragido, segundo a polícia.
Link copiado com sucesso

Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Grave colisão

Acidente entre motos mata homem e deixa adolescente ferido em Pancas

Publicado em 07/04/2026 às 09:51
Sebastião Neves de Oliveira, de 62 anos, morreu após dar entrada no hospital em Pancas
Em destaque, a imagem de Sebastião, que morreu Crédito: Montagem: Leitor A Gazeta | Rede social
Um acidente envolvendo duas motocicletas matou um homem de 62 anos e deixou um adolescente gravemente ferido no distrito de Vila Verde, em Pancas, no Noroeste do Espírito Santo, na segunda-feira (6).
As duas vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), mas Sebastião Neves de Oliveira morreu no hospital da cidade. O jovem de 14 anos foi encaminhado para o Hospital São José, em Colatina. O estado de saúde dele é considerado grave. 
O acidente fatal será investigado pela Polícia Civil. 
Link copiado com sucesso

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Avenida Mário Gurgel

Protesto impacta trânsito em avenida de Cariacica

Publicado em 06/04/2026 às 18:23
Protesto impacta trânsito em Cariacica nesta segunda-feira (6)
Protesto impacta trânsito em Cariacica nesta segunda-feira (6) Crédito: Reprodução | Leitor A Gazeta
Um protesto interditou a Avenida Mário Gurgel, na entrada do bairro Jardim América, em Cariacica, no final da tarde desta segunda-feira (6). Os manifestantes fecharam a via e, para impedir a passagem de veículos e também atearam fogo em pneus. O bloqueio ocorreu no sentido para quem seguia em direção a Viana. O aplicativo de GPS Google Maps mostraram o impacto no trânsito, que seguiu com engarrafamento até antes da Segunda Ponte, já em Vitória. A via foi liberada por volta de 18h40 e logo depois o fluxo normalizado pouco depois
O protesto foi feito por familiares e amigos da estudante de Direito Thais Ellen Barbosa de Oliveira, de 23 anos. A jovem foi morta no dia 30 de março e o principal suspeito é o ex-marido dela. Imagens feitas por testemunhas mostram o grupo segurando placas: "O machismo mata. Exijo meu direito de existir".  Conforme a prefeitura do município, a Inspetoria de Trânsito esteve no local juntamente com a Guarda Municipal, para desobstruir a via.

Dayse Duarta, prima daThais, conversou com a reportagem da TV Gazeta. "Estamos aqui em pedido de justiça, não só pela Thais, que teve a vida ceifada de forma bárbara, mas também por todas as mulheres e contra todos os tipos de violências que nós, mulheres, temos sofrido. Temos visto no Brasil os números que estão alarmantes e viemos para a rua tentar mudar de alguma forma a lei", frisou.

Link copiado com sucesso

Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Trânsito

Trecho da BR 101 segue interditado após acidente com cegonha em Aracruz

Publicado em 06/04/2026 às 18:19
A remoção do veículo começou no início da tarde desta segunda-feira (6) e se estendeu além do esperado. Além do caminhão outros dois veículos serão retirados nesta terça-feira (7)
A remoção começou por volta das 14h desta segunda-feira e prosseguiu pela tarde Crédito: Ecovias
O trecho da BR 101, no km 186 em Guaraná, distrito de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, permanece totalmente interditado para a retirada de um caminhão-cegonha envolvido em um acidente na tarde de domingo (5). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trabalho de remoção começou por volta das 14h, mas se estendeu além do previsto e ainda não foi concluído.
De acordo com as informações, o acidente ocorreu após um Fiat Cronos invadir a contramão e colidir de frente com o caminhão. Com o impacto, o carro foi arremessado contra um barranco e pegou fogo. Já o caminhão-cegonha saiu da pista e desceu por um desnível às margens da rodovia. Duas pessoas ficaram feridas.
A expectativa é que a remoção do caminhão seja finalizada nas próximas horas. Já dois veículos que caíram durante o acidente deverão ser retirados apenas nesta terça-feira (7).
Link copiado com sucesso

Luana Luiza

Repórter / [email protected]
Luana Luiza
Morro Grande

Caminhão tomba e carro atinge carga que caiu na pista da BR 482 em Cachoeiro

Publicado em 06/04/2026 às 17:58
Caminhão tomba, carga fica na pista e carro bate na BR 482
A frente do Fox ficou danificada após bater em chapas de granito que estavam na pista Crédito: Matheus Passos
Um caminhão carregado com chapas de granito tombou na tarde desta segunda-feira (6) na descida do viaduto da BR 482, na localidade de Morro Grande, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Militar ao repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul, o acidente ocorreu em uma das pistas no sentido Jerônimo Monteiro.
De acordo com a Polícia Militar Ambiental, que passava pelo local no momento do acidente e parou para prestar apoio, o suporte da carga teria se rompido. Com isso, o peso das chapas de granito acabou desequilibrando o veículo, que tombou ao fazer a curva. O motorista do caminhão, de 31 anos, estava sozinho no veículo e não se feriu.
Logo após o tombamento, uma motorista de 44 anos, que seguia pela mesma via em um carro de passeio, acabou batendo nas chapas de granito que ficaram espalhadas na pista. Ela se queixou apenas de dores leves. O trânsito segue fluindo pelo acostamento da via. A ocorrência, segundo a Polícia Militar, segue em andamento. 
Link copiado com sucesso

Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman

RECOMENDADO PARA VOCÊ

Imagem de destaque

NR-1: o fim da era do 'bem-estar opcional' nas empresas

Imagem de destaque

Aliado de Arnaldinho troca de partido e pode perder o mandato

Imagem de destaque

Dor de garganta? Experimente estes 8 chás caseiros

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados