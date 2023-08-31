Filhote de onça abocanhado no ES está bem e sexo ainda é mistério

Um protesto interditou a Avenida Mário Gurgel, na entrada do bairro Jardim América, em Cariacica, no final da tarde desta segunda-feira (6). Os manifestantes fecharam a via e, para impedir a passagem de veículos e também atearam fogo em pneus. O bloqueio ocorreu no sentido para quem seguia em direção a Viana. O aplicativo de GPS Google Maps mostraram o impacto no trânsito, que seguiu com engarrafamento até antes da Segunda Ponte, já em Vitória. A via foi liberada por volta de 18h40 e logo depois o fluxo normalizado pouco depois
O protesto foi feito por familiares e amigos da estudante de Direito Thais Ellen Barbosa de Oliveira, de 23 anos. A jovem foi morta no dia 30 de março e o principal suspeito é o ex-marido dela. Imagens feitas por testemunhas mostram o grupo segurando placas: "O machismo mata. Exijo meu direito de existir". Conforme a prefeitura do município, a Inspetoria de Trânsito esteve no local juntamente com a Guarda Municipal, para desobstruir a via.
Dayse Duarta, prima daThais, conversou com a reportagem da TV Gazeta. "Estamos aqui em pedido de justiça, não só pela Thais, que teve a vida ceifada de forma bárbara, mas também por todas as mulheres e contra todos os tipos de violências que nós, mulheres, temos sofrido. Temos visto no Brasil os números que estão alarmantes e viemos para a rua tentar mudar de alguma forma a lei", frisou.