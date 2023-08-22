Feira de carreiras com 1.000 vagas de estágio e emprego começa nesta terça-feira

Começa nesta terça-feira (22) a Feira de Carreiras da UVV com mais de 1.000 vagas de emprego e estágio. O evento será realizado no Ginásio de Esportes da instituição.

Neste primeiro dia, o atendimento ocorre das 17h às 21h e segue até quarta-feira (23 de agosto), das 8h30 às 12h e 17h às 21h.

O evento contará com a participação de 28 empresas como: Sine, Grupo Sá Cavalcante, Perfil Alumínio do Brasil SA, Tegrus, Autoglass, Grupo Águia Branca - Divisão Comércio, Jovem Valor Estágios, entre outras organizações.