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Mercado de trabalho

Feira de carreiras com 1.000 vagas de estágio e emprego começa nesta terça-feira

Publicado em

22 ago 2023 às 11:04
Começa nesta terça-feira (22) a Feira de Carreiras da UVV com mais de 1.000 vagas de emprego e estágio. O evento será realizado no Ginásio de Esportes da instituição.
Neste primeiro dia, o atendimento ocorre das 17h às 21h e segue até quarta-feira (23 de agosto), das 8h30 às 12h e 17h às 21h.
O evento contará com a participação de 28 empresas como: Sine, Grupo Sá Cavalcante, Perfil Alumínio do Brasil SA, Tegrus, Autoglass, Grupo Águia Branca - Divisão Comércio, Jovem Valor Estágios, entre outras organizações.
Além das oportunidades de trabalho, os participantes também recebem orientação de como montar um bom currículo.
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Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]
Diná Sanchotene
Em Jerônimo Monteiro

Suspeito de invadir casa pelo telhado e estuprar mulher é preso no ES

Publicado em 02/04/2026 às 18:03
Um homem de 28 anos suspeito de invadir uma casa pelo telhado e estuprar uma mulher, foi preso nesta quinta-feira (2) no bairro Santa Clara, em Jerônimo Monteiro, no Sul do Espírito Santo. A Polícia Civil informou que ele será levado para o Centro de Detenção Provisória, onde ficará à disposição da Justiça.
O crime ocorreu no dia 13 de março, no bairro Vila Brito. O nome do preso não foi divulgado. 
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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
BR 101

Crianças e mãe ficam feridas em acidente de trânsito em Anchieta

Publicado em 02/04/2026 às 17:55
Mãe e duas crianças se feriram após batida entre dois carros na BR 101, em Anchieta
Mãe e duas crianças se feriram após batida entre dois carros na BR 101, em Anchieta Crédito: Montagem A Gazeta | Leitor/A Gazeta
Uma mãe e duas crianças, uma de 7 e outra de 8 anos de idade, ficaram feridas em um acidente na BR 101 em Anchieta, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (2). De acordo com a Ecovias Capixaba, a batida ocorreu entre dois carros e mobilizou também a Polícia Rodoviária Federal e o Corpo de Bombeiros, que levou as vítimas para o Pronto Atendimento da cidade.
O trânsito flui em desvio no local. 
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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Melhorias

Nova estação do Aquaviário e reforma da rodoviária são entregues em Vitória

Publicado em 02/04/2026 às 17:41
Nova estação do Aquaviário, entregue nesta quinta-feira (2)
Nova estação do Aquaviário, entregue nesta quinta-feira (2) Crédito: Divulgação/Ceturb
Uma nova estação do Sistema Aquaviário, batizada de Élcio Álvares, e a reforma da Rodoviária de Vitória foram entregues pelo governo do Estado nesta quinta-feira (2). Conforme a Ceturb-ES (Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros), a criação do quarto ponto das barcas fortalece e facilita a conexão com outros municípios: Vila Velha e Cariacica. Além disso, a sétima embarcação, a Rio Doce, também foi entregue, com capacidade para 130 passageiros.
O órgão ainda destacou que as intervenções feitas na rodoviária foram nas áreas de embarque e desembarque, estacionamento e pontos de táxi, facilitando a integração com outros meios de transporte. As obras tiveram um investimento de R$ 20 milhões, de acordo com a gestão estadual.
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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Em Itapina

Criminosos roubam carga de café avaliada em R$ 500 mil em Colatina

Publicado em 02/04/2026 às 15:55
Um motorista foi rendido e teve uma carga de café avaliada em mais de R$ 500 mil roubada na região de Itapina, zona rural de Colatina, na região Noroeste do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu quando a vítima trafegava nas proximidades do IFES e foi abordada por dois suspeitos em um carro. Durante a ação, um dos criminosos efetuou um disparo contra o para-brisa do veículo para forçar a parada.
O motorista foi rendido, levado para uma área de pasto, amarrado e mantido sob ameaça. Após a fuga dos suspeitos, foi constatado o roubo do semirreboque carregado com 540 sacas de café, avaliadas em mais de R$ 500 mil, além de um celular e R$ 300 em dinheiro. A vítima conseguiu se soltar e acionou a Polícia Militar em um posto de combustível na região de Baixo Guandu.
Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Colatina, e até o momento nenhum suspeito foi detido. Informações podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181.
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Luana Luiza

Repórter / [email protected]
Luana Luiza
Feminicídio

Caminhoneiro é condenado por matar ex-companheira em Venda Nova do Imigrante

Publicado em 02/04/2026 às 15:37
Jhonatan Bautz Dordenoni foi condenado por matar a ex-companheira Sara da Cruz Moulin Merçon em Venda Nova do Imigrante, em 2024
Jhonatan Bautz Dordenoni foi condenado por matar a ex-companheira Sara da Cruz Moulin Merçon em Venda Nova do Imigrante, em 2024 Crédito: Montagem A Gazeta | Arquivo pessoal / Polícia Civil
O caminhoneiro Jhonatan Bautz Dordenoni foi condenado a 27 anos de prisão por matar a ex-companheira em Venda Nova do Imigrante, na região Serrana do Espírito Santo. Ele foi julgado na quarta-feira (1º) e vai responder por homicídio qualificado com agravantes de motivo fútil, meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio. A condenação ocorreu a pedido do Ministério Público do Estado.
O crime ocorreu dentro do apartamento de Sara da Cruz Moulin Merçon, localizado no Centro da cidade, em 8 de julho de 2024. A vítima, na época com 28 anos, foi encontrada morta no box do banheiro, com ferimentos causados por facadas. Jhonatan ainda teria fugido usando o carro do pai dela, mas foi localizado e preso no dia seguinte (9).
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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Suspeito de disparos

Homem é preso por xingar e ameaçar policiais militares em Cariacica

Publicado em 02/04/2026 às 15:08
Um homem de 29 anos foi preso após xingar e ameaçar agentes da Polícia Militar em Vera Cruz, em Cariacica, na quarta-feira (1º). Segundo a corporação, a equipe foi acionada devido a disparos na região. Ao chegar no local, foram informados de que uma pessoa com um cachorro da raça Pitbull estava atirando na Rua Duque de Caxias.  
Durante buscas, os militares encontraram o suspeito com um coldre e uma munição calibre .32. Com ele também havia duas cápsulas deflagradas, que são a parte restante de um cartucho de munição após o disparo de uma arma de fogo. A arma não foi encontrada.
Conforme a PM, durante a prisão, o homem desacatou os policiais após ser algemado. A Polícia Civil informou que ele foi autuado em flagrante por desacato e porte irregular de munição de uso permitido. O nome dele não foi informado. 
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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Violência

Jovem morre após ser baleado durante confronto com a PM em São Mateus

Publicado em 02/04/2026 às 12:03
Jovem morre após ser baleado durante confronto com a PM em São Mateus
Jovem morre após ser baleado durante confronto com a PM em São Mateus Crédito: PMES
Um jovem de 24 anos morreu na madrugada desta quinta-feira (2) após ser baleado durante um confronto com a Polícia Militar (PM) no bairro Nova Fronteira, distrito de Nova Aymorés, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Segundo a corporação, o fato ocorreu na tarde de quarta-feira (1º), quando equipes foram até a região para cumprir a prisão de um foragido que, conforme informações policiais, estaria planejando um ataque contra rivais.
De acordo com a PM, ao perceberem a presença dos policiais, quatro suspeitos que estavam no local fugiram em duas motocicletas. Durante a fuga, eles teriam atirado contra os agentes, que revidaram. Houve troca de tiros, e um dos suspeitos foi atingido. O jovem foi encontrado com uma pistola e um revólver. Os outros três suspeitos conseguiram escapar por um cafezal e não foram localizados.
Ainda segundo a PM, o suspeito ferido foi socorrido e levado ao Hospital Roberto Arnizaut Silvares, mas não resistiu aos ferimentos e morreu durante a madrugada. O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares.
A Polícia Civil informou que as armas e munições apreendidas foram enviadas para o Departamento de Balística Forense da Polícia Científica. O caso segue sob investigação.
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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Tragédia na ES 230

Motorista morre após ser arremessado de caminhão em Vila Valério

Publicado em 02/04/2026 às 11:20
Motorista morre após ser arremessado de caminhão em Vila Valério
Motorista morre após ser arremessado de caminhão em Vila Valério Crédito: Leitor | A Gazeta
Um motorista de 49 anos, identificado como Cidiano Gonçalves de Andrade, morreu após ser arremessado para fora do caminhão que dirigia na ES 230, na zona rural de Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo, na quarta-feira (1º). De acordo com a Polícia Militar (PM), há suspeita de que a vítima tenha sido atropelada pelo próprio veículo.
Segundo relato do filho à PM, o motorista havia parado o caminhão e levantado a cabine para realizar um reparo. Após a manutenção, ele retomou o trajeto por um trecho de descida. Nesse momento, a cabine teria se soltado repentinamente, fazendo com que o motorista fosse arremessado para fora do veículo pelo para-brisa.
A Polícia Científica informou que a perícia foi acionada, e o corpo da vítima foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares.
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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Atirador fugiu

Jovem de 22 anos é morta a tiros no meio da rua em Colatina

Publicado em 02/04/2026 às 11:09
Mulher de 22 anos é morta a tiros no meio da rua em Colatina
Mulher de 22 anos é morta a tiros no meio da rua em Colatina Crédito: Leitor | A Gazeta
Uma jovem de 22 anos foi morta a tiros em via pública no bairro São Pedro, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (1º). Segundo a Polícia Militar (PM), o atirador usava capuz e fugiu logo após os disparos. O nome da vítima não foi divulgado.
De acordo com a PM, a jovem carregava uma bolsa onde foram encontradas 53 pedras de crack. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Colatina.
A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do município. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.
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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Crime

Jovem é baleado em frente de casa após cobrança de dívida em Linhares

Publicado em 02/04/2026 às 10:15
Um jovem de 19 anos ficou ferido após ser baleado no distrito de Bebedouro, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, durante a madrugada desta quinta-feira (2). Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima relatou que estava em frente à própria casa quando um homem chegou de bicicleta e efetuou disparos contra ela. O rapaz afirmou que o suspeito lhe devia R$ 500 e se recusava a pagar, o que pode ter motivado o crime...
Ainda de acordo com a PM, os tiros atingiram o abdômen e o pescoço de raspão. O jovem foi socorrido por testemunhas e levado ao Hospital Rio Doce. Ele estava em estado estável e passaria por um procedimento cirúrgico. Após o crime, os policiais realizaram buscas na região, mas o suspeito não foi localizado.
A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. 
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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana

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