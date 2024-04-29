Febre do Oropouche: casos seguem em alta no ES

A Febre do Oropouche é causada por um vírus transmitido pela picada do mosquito Culicoides paraensis, conhecido como maruim ou mosquito-pólvora. Os sintomas da doença são parecidos com os da dengue, chikungunya e febre amarela, como: dor de cabeça, dor muscular, dor nas articulações, náusea e diarreia.