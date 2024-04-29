Febre do Oropouche: casos seguem em alta no ES

O Espírito Santo já contabiliza 25 casos confirmados da febre do Oropouche. Os dados foram atualizados nesta segunda-feira (29) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) por meio de boletim, que tem sido emitido desde a confirmação da circulação da doença em território capixaba na última semana.
CASOS POR CIDADE
- Colatina: 12
- Rio Bananal: 4
- Laranja da Terra: 2
- Sooretama: 2
- Vitória: 2
- Ibiraçu: 1
- São Gabriel da Palha: 1
- Vila Valério: 1
A Febre do Oropouche é causada por um vírus transmitido pela picada do mosquito Culicoides paraensis, conhecido como maruim ou mosquito-pólvora. Os sintomas da doença são parecidos com os da dengue, chikungunya e febre amarela, como: dor de cabeça, dor muscular, dor nas articulações, náusea e diarreia.
Não há tratamento específico para a doença. A recomendação é que os pacientes permaneçam em repouso, com tratamento dos sintomas e acompanhamento médico.