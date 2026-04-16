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Tecnologia e emoção

TV Gazeta inova em transmissão da Festa da Penha e alcança mais de 440 mil capixabas

Transmissão da Missa de Encerramento entrou para a história da TV Gazeta, com uso de novas tecnologias. Ações também aproximaram marcas parceiras aos fiéis durante toda a festa

Publicado em 16 de Abril de 2026 às 15:22

Públicado em 

16 abr 2026 às 15:22
Pelo mercado

Colunista

Pelo mercado

Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
Missa de Encerramento reuniu milhares de fiéis na Prainha e emocionou também quem assistiu de casa Crédito: Arthur Louzada

Por Flávia Martins


A transmissão da Missa de Encerramento da Festa da Penha deste ano, na última segunda-feira (13), entrou para a história da TV Gazeta e da produção televisiva capixaba. Pela primeira vez, um evento dessa relevância chegou ao público a partir de um modelo híbrido, combinando a solidez da operação tradicional com recursos de produção remota, o que posiciona a emissora como pioneira no Espírito Santo na adoção desse novo formato.


A cobertura da maior manifestação religiosa do Espírito Santo também consolidou sua liderança na audiência, alcançando a marca de 440 mil espectadores únicos no Estado, segundo o Ibope, provando sua relevância com o público.


O gerente de Tecnologia Operacional da Rede Gazeta, Vinicius Pimentel, afirmou que a operação deste ano para transmitir a missa funcionou como um laboratório em ambiente real, reunindo tecnologia, criatividade e planejamento estratégico para testar um modelo alinhado às tendências mais avançadas do broadcast mundial e aos caminhos de evolução tecnológica já traçados pela TV Gazeta.


“O sinal base da missa foi gerado a partir de uma Unidade Móvel, com cinco câmeras, garantindo segurança operacional e alta qualidade técnica. Complementando essa estrutura, três câmeras exclusivas, conectadas remotamente ao controle de produção da emissora, ampliaram significativamente a linguagem visual da cobertura”, explicou.

Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
Transmissão da Missa de Encerramento foi realizada de forma híbrida, utilizando Unidade Móvel no local do evento Crédito: Arthur Louzada

Uso de drone, com imagens aéreas do Convento da Penha e dos fiéis; o efeito de traveling, trazendo mais movimento e proximidade à narrativa; e a câmera frontal, valorizando detalhes e momentos marcantes da celebração, foram alguns dos recursos utilizados. “O resultado foi uma transmissão estável, fluida e consistente, mesmo diante dos desafios naturais de um evento externo, ao vivo e de grande relevância simbólica para os capixabas”, complementou Vinicius.


O gerente de Produção e Programação da Rede, Carlos Gonzaga, destacou que toda a qualidade na transmissão desse momento de tanta emoção e fé também se refletiu na audiência, que se manteve fiel e acompanhou tudo em detalhes de casa.


“Foi um conteúdo que ficou quase duas horas no ar, levando para o espectador toda a grandiosidade da festa da Padroeira do Estado. Tivemos uma forte cobertura jornalística que tivemos ao longo de toda a programação, que foi também para fora do Estado, por meio dos programas de rede, inclusive com entrada ao vivo. Além disso, foi exibido um programa especial no sábado (11), que liderou a audiência no horário. É uma cobertura feita sempre com muito cuidado e empenho, pois já temos essa tradição, é o capixaba espera encontrar na grade da TV Gazeta”, afirmou.

Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
Fiéis receberam leques da TV Gazeta, com a marca de patrocinadores, durante as atividades da Festa da Penha Crédito: Arthur Louzada

Parcerias aproximam marcas aos fiéis

Durante toda a celebração, marcas parceiras da Rede Gazeta também estiveram presentes em uma campanha multiplataforma. Extrabom Supermercados, Javé Construtora, Lecard e Vale assinaram VTs de divulgação ao longo da programação da TV Gazeta, assim como peças no Campinho do Convento e na Prainha de Vila Velha, durante a realização de 50 missas e 14 romarias. Dessa forma, aproximaram-se ainda mais dos 2,7 milhões de devotos que participaram dos oito dias de festividades. 


“Participar deste momento foi extremamente significativo para nós, do Extrabom. Mais do que apoiar a festa em homenagem a Nossa Senhora da Penha, tivemos a oportunidade de caminhar junto de milhares de pessoas em uma experiência marcada pela fé, pela solidariedade e pela conexão humana. O sucesso dessa celebração reforça a importância de iniciativas que unem propósito e comunidade. Temos orgulho de fazer parte de algo que tocou tantas vidas de forma tão positiva”, afirmou o vice-presidente do Grupo Coutinho, Fabrício Coutinho.


O diretor de Mercado da Rede Gazeta, Bruno Passoni, destacou a importância dessa parceria. “O objetivo desse projeto é levar informação, emoção e prestação de serviço a esse público que acompanha a Festa da Penha, mostrando de perto os principais momentos dessa celebração, que é a maior manifestação religiosa do Espírito Santo”, afirmou.


A presença desses patrocinadores foi notada desde o início das festividades, com a aplicação das logomarcas na barra da imagem de Nossa Senhora da Penha Iluminada, símbolo que marcou o início oficial do evento, e chamadas em toda a programação da TV Gazeta. 


No local de arena, os patrocinadores tiveram suas marcas inseridas em outdoor e no telão, onde também foram exibidos vídeos institucionais. Além disso, assinaram os leques da TV Gazeta que foram distribuídos aos milhares de fiéis que lotaram a Prainha para acompanhar a Missa de Encerramento.


Pelo mercado

A jornalista Mariana Perini e o time de conteudo do Estudio Gazeta trazem as novidades do mercado publicitario e da comunicacao, com cases e tendencias que se destacam dentro e fora do Estado

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