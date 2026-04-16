TV Gazeta inova em transmissão da Festa da Penha e alcança mais de 440 mil capixabas

Por Flávia Martins





A transmissão da Missa de Encerramento da Festa da Penha deste ano, na última segunda-feira (13), entrou para a história da TV Gazeta e da produção televisiva capixaba. Pela primeira vez, um evento dessa relevância chegou ao público a partir de um modelo híbrido, combinando a solidez da operação tradicional com recursos de produção remota, o que posiciona a emissora como pioneira no Espírito Santo na adoção desse novo formato.





A cobertura da maior manifestação religiosa do Espírito Santo também consolidou sua liderança na audiência, alcançando a marca de 440 mil espectadores únicos no Estado, segundo o Ibope, provando sua relevância com o público.





O gerente de Tecnologia Operacional da Rede Gazeta, Vinicius Pimentel, afirmou que a operação deste ano para transmitir a missa funcionou como um laboratório em ambiente real, reunindo tecnologia, criatividade e planejamento estratégico para testar um modelo alinhado às tendências mais avançadas do broadcast mundial e aos caminhos de evolução tecnológica já traçados pela TV Gazeta.





“O sinal base da missa foi gerado a partir de uma Unidade Móvel, com cinco câmeras, garantindo segurança operacional e alta qualidade técnica. Complementando essa estrutura, três câmeras exclusivas, conectadas remotamente ao controle de produção da emissora, ampliaram significativamente a linguagem visual da cobertura”, explicou.