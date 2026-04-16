Espírito Santo tem três centros de treinamento selecionados para a Copa do Mundo Feminina





O Espírito Santo teve três centros de treinamento selecionados pela Fifa para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil. Entre os 38 locais confirmados pela entidade, estão o Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, além de duas estruturas a Serra: a Associação Esportiva e Recreativa Tubarão (AERT) e o Sindipol/ES.





A FIFA divulgou o catálogo oficial dos centros de treinamento que irão abrigar as seleções durante o torneio. Todos os locais contam com infraestrutura de hospedagem associada, requisito fundamental para receber as delegações. Ao todo, 52 cidades brasileiras foram visitadas ao longo do processo de seleção, que identificou as melhores opções disponíveis no país.





As 32 seleções classificadas para o Mundial terão liberdade para escolher onde se preparar durante a competição. Para isso, a FIFA conduziu um extenso processo de inspeção, dividido em mais de cinco fases, entre novembro de 2024 e março de 2026. A etapa final concentrou a avaliação de 42 campos distribuídos em nove cidades.





"Este é um momento significativo e temos o prazer de apresentar este catálogo às seleções que já se classificaram e àquelas que ainda estão na disputa. É o resultado de um grande trabalho em equipe e do compromisso de inspecionar cuidadosamente as melhores instalações disponíveis", afirmou Rhiannon Martin, diretora da Copa do Mundo Feminina da FIFA.





Ao longo de aproximadamente um ano e meio, especialistas técnicos analisaram 261 locais em 52 cidades de 19 estados brasileiros. O estado de São Paulo liderou em quantidade de opções, com 45 espaços inspecionados em 17 municípios.





Após esse levantamento, a FIFA consolidou uma lista inicial com 38 centros de treinamento, todos vinculados a estruturas de hospedagem, que passam a integrar a primeira versão oficial do catálogo. Novas instalações ainda poderão ser incluídas em uma segunda atualização, prevista para os próximos meses.