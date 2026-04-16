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Fila dobra quarteirão em mutirão para emissão de documentos em Vitória

Alta procura nesta quinta-feira (16) fez senhas acabarem cedo em ação voltada ao público formado por pessoas em vulnerabilidade social

Publicado em 16 de Abril de 2026 às 15:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2026 às 15:04
Fila dobrou o quarteirão durante mutirão da Semana Nacional do Registro Civil, em Vitória, nesta quinta-feira (16)
Fila dobrou o quarteirão durante o mutirão da Semana Nacional do Registro Civil, em Vitória, nesta quinta-feira (16) Oliveira Alves

Uma fila que chegou a dobrar o quarteirão marcou o mutirão da Semana Nacional do Registro Civil, em Vitória, nesta quinta-feira (16). Conforme apuração da TV Gazeta, muitas pessoas chegaram antes das 5h da manhã para tentar garantir atendimento e emitir documentos gratuitamente. 

A ação, realizada na Casa do Cidadão desde terça-feira (14), distribui 80 senhas por dia para emissão da segunda via da identidade, além de atendimentos para certidões de nascimento, casamento e óbito. O atendimento começa às 8h, mas, por volta das 8h20, todas as senhas para identidade já haviam sido distribuídas. 

Parte das pessoas conseguiu atendimento, porém muitos deixaram o local sem conseguir vaga, mesmo após horas de espera. "Não teve mais senha, vou ter que retornar. Iria substituir minha identidade antiga para a mais atualizada", disse o jardineiro Mauro Cesar Alves, em entrevista à TV Gazeta.

De acordo com a Prefeitura de Vitória, o mutirão é voltado ao público formado por pessoas em vulnerabilidade social, como população em situação de rua, idosos e vítimas de violência. “Elas precisam dessa prioridade porque muitas vezes não conseguem acessar esses serviços no dia a dia”, afirmou o secretário de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho, Luciano Forrechi. 


A alta procura, no entanto, evidencia a dificuldade de acesso aos serviços no Estado. “O ideal seria fazer a triagem já na fila para identificar quem está em busca dos serviços que estão sendo efetivamente prestados. O atendimento está muito bem organizado, a divulgação também. Basta buscarem a informação antes de irem para lá presencialmente”, disse a vice-presidente do Sinoreg-ES, Fabiana Aurich.

*Com informações da repórter Alice Sousa, da TV Gazeta

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