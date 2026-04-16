Fila dobra quarteirão em mutirão para emissão de documentos em Vitória

Uma fila que chegou a dobrar o quarteirão marcou o mutirão da Semana Nacional do Registro Civil, em Vitória, nesta quinta-feira (16). Conforme apuração da TV Gazeta, muitas pessoas chegaram antes das 5h da manhã para tentar garantir atendimento e emitir documentos gratuitamente.
De acordo com a Prefeitura de Vitória, o mutirão é voltado ao público formado por pessoas em vulnerabilidade social, como população em situação de rua, idosos e vítimas de violência. “Elas precisam dessa prioridade porque muitas vezes não conseguem acessar esses serviços no dia a dia”, afirmou o secretário de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho, Luciano Forrechi.
A alta procura, no entanto, evidencia a dificuldade de acesso aos serviços no Estado. “O ideal seria fazer a triagem já na fila para identificar quem está em busca dos serviços que estão sendo efetivamente prestados. O atendimento está muito bem organizado, a divulgação também. Basta buscarem a informação antes de irem para lá presencialmente”, disse a vice-presidente do Sinoreg-ES, Fabiana Aurich.
*Com informações da repórter Alice Sousa, da TV Gazeta