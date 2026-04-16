Fila dobra quarteirão em mutirão para emissão de documentos em Vitória

A ação, realizada na Casa do Cidadão desde terça-feira (14), distribui 80 senhas por dia para emissão da segunda via da identidade, além de atendimentos para certidões de nascimento, casamento e óbito. O atendimento começa às 8h, mas, por volta das 8h20, todas as senhas para identidade já haviam sido distribuídas.





Parte das pessoas conseguiu atendimento, porém muitos deixaram o local sem conseguir vaga, mesmo após horas de espera. "Não teve mais senha, vou ter que retornar. Iria substituir minha identidade antiga para a mais atualizada", disse o jardineiro Mauro Cesar Alves, em entrevista à TV Gazeta.



