Família é assaltada por dupla armada no interior de Colatina

Carro que havia sido roubado foi encontrado abandonado na BR 259 em Colatina Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Uma família foi assaltada dentro de casa por dois homens armados e encapuzados às margens da ES 080, na altura do bairro Gordiano Guimarães, na zona rural de Colatina , no Noroeste do Espírito Santo , na manhã desta quinta-feira (31). De acordo com a Polícia Militar , uma das vítimas relatou que os ladrões levaram R$ 15 mil em espécie, além de outros bens, como um carro utilizado na fuga, e recuperado horas depois.

A PM informou que encontrou no local quem solicitou a presença policial. A vítima contou aos militares que tudo aconteceu por volta das 5h, quando os criminosos entraram na casa onde mora, renderam ela e a família, exigindo que os moradores entregassem os pertences de valores e dinheiro.

A dupla manteve a família sob ameaças na residência, enquanto roubavam. Além do dinheiro e do carro, os indivíduos recolheram também cinco celulares, uma televisão, uma caixa de ferramentas e dez frascos de perfume.

Segundo a PM, após buscas, o carro, um Renault Logan prata, foi encontrado abandonado na BR 259, em Colatina. O veículo foi guinchado. Os suspeitos não foram localizados.