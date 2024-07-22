Ex-funcionária de banco é denunciada após desvios de R$ 75 mil no ES

Na denúncia, o procurador da República do MPF no Espírito Santo, Julio de Castilhos, pede que a denunciada responda pelos crimes de falsidade ideológica, inserção de dados falsos em sistemas de informações, peculato e lavagem de dinheiro. Além disso, o procurador requer que o valor mínimo para reparação dos danos causados aos cofres federais seja fixado em R$ 74.949,00 — mesma quantia desviada pela ex-funcionária.