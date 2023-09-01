Espírito Santo vai ter calor e chuva acima da média em setembro

Considerado um mês quente, setembro deve ter períodos com temperaturas ainda mais altas que agosto, devido ao El Niño, segundo a empresa de meteorologia Climatempo. No Espírito Santo, além do calorão, as chuvas também devem ser um pouco mais acima da média esperada para o período.
"Deve chover um pouco acima da média normal no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, no Leste de Minas Gerais, no Centro, Leste, Sul e Oeste de São Paulo, no Centro-Leste de Mato Grosso do Sul, no Paraná, em Santa Catarina e no Norte do Rio Grande do Sul", informa a Climatempo.
O aquecimento do Oceano Pacífico Equatorial provoca o El Niño. O fenômeno aumenta as temperaturas na Região Sudeste do país. Por conta disso, o mês de setembro, último do inverno, deve fazer a estação terminar com frio menos intenso que em outros anos.