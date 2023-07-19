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Cenas da cidade

Fotojornalismo: Vitória primaveril em pleno inverno

Registros fotográficos mostram a beleza e cores das flores nas ruas da cidade mesmo na estação mais fria do ano

Ricardo Medeiros

Repórter-fotográfico

Publicado em 19 de Julho de 2023 às 12:09

Publicado em

19 jul 2023 às 12:09
Crédito:
Em um típico inverno com tempo instável e frentes frias que passam por Vitória, a capital do Espírito Santo guarda algumas peculiaridades. Mesmo que, por vezes, o cinza do tempo nublado tome conta, coloridas flores embelezam algumas ruas da cidade. 
Flores no auge do inverno, Barro Vermelho, Vitória
Flores no auge do inverno, Barro Vermelho, Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Flores no auge do inverno, Barro Vermelho, Vitória
Flores no auge do inverno, Barro Vermelho, Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Flores no auge do inverno, Praia do Canto, Vitória
Flores no auge do inverno, Praia do Canto, Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Flores no auge do inverno, Praia do Canto, Vitória
Flores no auge do inverno, Praia do Canto, Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Flores no auge do inverno, Praia do Canto, Vitória
Flores no auge do inverno, Praia do Canto, Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Flores no auge do inverno, Enseada do Sua´, Vitória
Flores no auge do inverno, Enseada do Suá, Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Flores no auge do inverno, Enseada do Sua´, Vitória
Flores no auge do inverno, Enseada do Suá, Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Flores no auge do inverno, Enseada do Sua´, Vitória
Flores no auge do inverno, Enseada do Suá, Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

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