Fotojornalismo: Vitória primaveril em pleno inverno

Em um típico inverno com tempo instável e frentes frias que passam por Vitória, a capital do Espírito Santo guarda algumas peculiaridades. Mesmo que, por vezes, o cinza do tempo nublado tome conta, coloridas flores embelezam algumas ruas da cidade.
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