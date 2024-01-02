ES tem alerta laranja de chuva forte para cidades no Norte e Noroeste

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou o alerta laranja, de perigo para chuva intensa, e reduziu a abrangência do aviso. A previsão de precipitações fortes, que antes compreendia todo o Espírito Santo, agora vale para 21 cidades do Norte e Noroeste capixaba, regiões que enfrentam seca e estiagem.
Nas cidades dessas regiões pode chover entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia até as 10h de quarta-feira (3), com ventos intensos de 60 a 100 km/h. Durante a vigência do alerta laranja há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Veja abaixo os municípios com o aviso do Inmet.
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alto Rio Novo
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Conceição da Barra
- Ecoporanga
- Jaguaré
- Mantenópolis
- Montanha
- Mucurici
- Nova Venécia
- Pancas
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- Sooretama
- Vila Pavão
- Vila Valério
ORIENTAÇÕES:
- Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (193).