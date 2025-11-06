ES recebe alerta amarelo de chuvas intensas para 19 cidades; veja lista
Publicado em 06/11/2025 às 10h18
O Espírito Santo recebeu um alerta amarelo de chuvas intensas nesta quinta-feira (6), válido até as 10h de sexta-feira (7). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o aviso indica até 50 mm de chuva por dia e ventos entre 40 e 60 km/h em 19 cidades do Norte e Noroeste capixaba. Confira a lista:
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Conceição da Barra
- Ecoporanga
- Jaguaré
- Linhares
- Montanha
- Mucurici
- Nova Venécia
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- Sooretama
- Vila Pavão
- Vila Valério