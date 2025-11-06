A Gazeta - Agora

ES recebe alerta amarelo de chuvas intensas para 19 cidades; veja lista

Publicado em 06/11/2025 às 10h18

Espírito Santo recebeu um alerta amarelo de chuvas intensas nesta quinta-feira (6), válido até as 10h de sexta-feira (7). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o aviso indica até 50 mm de chuva por dia e ventos entre 40 e 60 km/h em 19 cidades do Norte e Noroeste capixaba. Confira a lista:

  1. Água Doce do Norte
  2. Águia Branca
  3. Barra de São Francisco
  4. Boa Esperança
  5. Conceição da Barra
  6. Ecoporanga
  7. Jaguaré
  8. Linhares
  9. Montanha
  10. Mucurici
  11. Nova Venécia
  12. Pedro Canário
  13. Pinheiros
  14. Ponto Belo
  15. São Gabriel da Palha
  16. São Mateus
  17. Sooretama
  18. Vila Pavão
  19. Vila Valério
