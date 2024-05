Engavetamento complica o fluxo de veículos na Terceira Ponte

A terceira equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES), que estava auxiliando nos trabalhos de busca e resgate no Rio Grande do Sul, chega ao Estado nesta terça-feira (28) e serão recepcionados pelo secretário de Segurança Pública, Eugênio Ricas.

Além disso, mais 12 militares e dois cães de busca saem de Vitória para a continuidade dos trabalhos na missão de apoio ao Rio Grande do Sul. Esta é a quarta equipe mobilizada pelo Espírito Santo para a missão no Estado gaúcho.

A guarnição sai do Espírito Santo às 10h desta terça-feira e a previsão é que chegue ao Rio Grande do Sul na quinta (29). Lá, os capixabas ficarão à disposição do Comando do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, para dar continuidade às ações de busca, salvamento e distribuição de ajuda humanitária.