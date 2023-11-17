Economia do ES cresceu 6% após pior fase da pandemia da Covid

O Produto Interno Bruto (PIB) do Espírito Santo apresentou crescimento de 6% em 2021, após o recuo de 4,4% no ano anterior. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (17) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em conjunto com o Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN).

"O Espírito Santo foi a 9ª unidade da federação que mais cresceu no Brasil e a economia que contabilizou o maior aumento no Sudeste. Além disso, foi o 2º estado brasileiro com maior participação da indústria em sua economia", destacou o diretor-presidente do IJSN, Pablo Lira.

O desempenho da economia do estado é superior à média do Brasil (4,8%) e do Sudeste (4,9%). A participação do setor de serviços continua a ter o maior peso na economia capixaba (57,2%), embora tenha recuado em relação a 2020 (68,1%). Isso se deve ao crescimento da participação da indústria, que alcançou a maior participação no PIB do Estado desde 2014 (38,9%), chegando a 38,3%. A participação da agropecuária ficou estável em 4,5%.