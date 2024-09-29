Dupla em moto é presa após perseguição por 10 bairros em Vila Velha

Dois homens numa motocicleta foram perseguidos por dez bairros até serem presos pela Guarda Municipal de Vila Velha na noite do último sábado (28). Eles foram conduzidos à 2ª Delegacia Regional do município e o veículo apreendido foi levado para o pátio Águia.
Tudo começou quando os suspeitos, ao perceberem a presença dos agentes, tentou esconder o veículo atrás de um carro parado no semáforo, na Rodovia Darly Santos.
Pela placa, os guardas municipais constataram que o licenciamento da moto estava vencido desde 2019. Ao tentarem abordar os suspeitos, a dupla deu início a fuga, caindo com a moto no bairro Glória. Após o tombo, os dois tentaram fugir a pé.
Um deles foi detido no quintal de uma casa, após tentar se livrar, aparentemente, de uma arma de fogo. Já o outro foi preso na rua ao jogar a arma em uma lixeira. Com os homens, foram encontradas uma réplica de arma de fogo, do tipo pistola, um revólver calibre 38, uma chave micha utilizada em furto de motocicletas e um celular roubado.
Sobre o smartphone, um dos homens confessou que havia roubado o celular há alguns dias e também confessou ser autor de outros roubos em Vila Velha. Ele disse ainda que a dupla estava em busca de uma motocicleta modelo Honda Bros para furtar com a chave micha ou tomar mediante roubo.