Dupla em moto é presa após perseguição por 10 bairros em Vila Velha

Armas, chave micha utilizada em furto de motocicletas e um celular roubado aprendidos pela guarda municipal de vila velha Crédito: Divulgação

Dois homens numa motocicleta foram perseguidos por dez bairros até serem presos pela Guarda Municipal de Vila Velha na noite do último sábado (28). Eles foram conduzidos à 2ª Delegacia Regional do município e o veículo apreendido foi levado para o pátio Águia.

Tudo começou quando os suspeitos, ao perceberem a presença dos agentes, tentou esconder o veículo atrás de um carro parado no semáforo, na Rodovia Darly Santos.

Pela placa, os guardas municipais constataram que o licenciamento da moto estava vencido desde 2019. Ao tentarem abordar os suspeitos, a dupla deu início a fuga, caindo com a moto no bairro Glória. Após o tombo, os dois tentaram fugir a pé.

Um deles foi detido no quintal de uma casa, após tentar se livrar, aparentemente, de uma arma de fogo. Já o outro foi preso na rua ao jogar a arma em uma lixeira. Com os homens, foram encontradas uma réplica de arma de fogo, do tipo pistola, um revólver calibre 38, uma chave micha utilizada em furto de motocicletas e um celular roubado.