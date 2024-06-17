Guarda Municipal de Vila Velha recebe fuzis para patrulhamento na cidade

Segundo a administração central canela-verde, os equipamentos foram comprados com autorização do Exército. Os profissionais da Guarda vão passar por treinamento antes de utilizar os novos armamentos.

Além dos fuzis, também foram compradas 300 pistolas de calibre .40, da marca austríaca Glock. As armas serão distribuídas até o fim do ano, de acordo com a prefeitura.