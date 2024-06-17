Guarda Municipal de Vila Velha recebe fuzis para patrulhamento na cidade

Os agentes da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), que faz parte da Guarda Municipal de Vila Velha, vão passar a utilizar fuzis durante o serviço. Ao todo, cinco armas da marca Taurus, modelo T4 nato, de calibre 5.56 mm, foram adquiridas pela prefeitura e entregues no Clube de Tiros de Vila Velha (CTVV), onde os profissionais testaram o armamento. O anúncio da aquisição foi feita nesta segunda-feira (17).
Segundo a administração central canela-verde, os equipamentos foram comprados com autorização do Exército. Os profissionais da Guarda vão passar por treinamento antes de utilizar os novos armamentos.
Além dos fuzis, também foram compradas 300 pistolas de calibre .40, da marca austríaca Glock. As armas serão distribuídas até o fim do ano, de acordo com a prefeitura.