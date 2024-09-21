Homem condenado em MG procura a Guarda de Vila Velha para se entregar

Uma cena incomum chamou atenção da Guarda Municipal de Vila Velha na manhã deste sábado (21). Um homem condenado pela Justiça de Minas Gerais e com mandado de prisão em aberto procurou a base da instituição, localizada no bairro Divino Espírito Santo, para se entregar.
Consta no Tribunal de Justiça mineiro que Reginaldo José da Silva, de 51 anos, foi condenado a quatro anos de prisão por crime de falsificação de dinheiro, podendo cumprir a pena em regime semiaberto. O mandado contra ele foi expedido em julho pela Vara de Execuções Criminais da Comarca de Governador Valadares. Reginaldo foi encaminhado para a Delegacia Regional de Vila Velha. A reportagem demandou a Polícia Civil para saber qual encaminhamento foi dado ao homem, mas a ocorrência ainda estava em andamento.
A repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, conversou com Reginaldo. Ele contou que estava morando em Vila Velha, trabalhando de carteira assinada, quando soube que existia um mandado de prisão. Contou que, no passado, dirigiu um carro para um grupo de pessoas e que sabia que elas realizavam transações com moedas falsas. Ao saber da decisão da Justiça, procurou a Guarda para se entregar e disse: "A honestidade é obrigação do ser humano".