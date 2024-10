Dupla é presa após ser filmada furtando TV de repartição pública em Guaçuí

No próximo domingo (6), primeiro turno das eleições municipais de 2024, os ônibus do Transcol e o Sistema Aquaviário estarão com a tarifa gratuita, das 7h às 18h. O anúncio foi feito pelo governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), nas redes sociais, nesta terça-feira (1º).