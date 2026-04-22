Dupla é indiciada por extorquir clínica e ameaçar pacientes em Venda Nova

A Polícia Civil do Espírito Santo indiciou um homem, de 55 anos, e uma mulher, de 25, suspeitos de extorquir uma clínica médica em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Estado, sob ameaças de morte contra pacientes e funcionários.
De acordo com as investigações, o crime ocorreu em fevereiro, quando os suspeitos fizeram ligações para o estabelecimento afirmando que haviam cometido crimes na região e que um comparsa estaria ferido. Em seguida, passaram a exigir o pagamento de R$ 950 via Pix. Durante as chamadas, ameaçavam invadir a clínica e matar as pessoas que estavam no local caso o valor não fosse transferido.
Após a denúncia, a Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) de Venda Nova do Imigrante iniciou as diligências e conseguiu identificar os envolvidos. No decorrer da apuração, os policiais encontraram registros de ocorrências semelhantes em estados como Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, o que indica a atuação interestadual do grupo.
Segundo o delegado responsável pelo caso, Eduardo Oliveira, o principal suspeito tem um histórico criminal extenso, com passagens por crimes graves, como homicídio, latrocínio, estupro e porte ilegal de arma de fogo. O inquérito foi concluído com o indiciamento do homem, apontado como articulador do esquema, e da mulher, responsável por receber os valores. Eles vão responder por extorsão qualificada pelo concurso de pessoas.