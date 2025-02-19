Duas cidades do ES ficam entre as 10 mais quentes do Brasil

Nesta quarta-feira (19), conforme a Climatempo, ainda há possibilidade de temperaturas em torno dos 40 °C no Rio de Janeiro
, Espírito Santo e no norte de Minas Gerais
. Lembrando que a onda de calor deve atuar sobre o Sudeste até o dia 24 de fevereiro. Confira, abaixo, a lista das cidades mais quentes de terça-feira:
1. 40,6°C - Silva Jardim (RJ)
2. 40,5°C - Niterói (RJ)
3. 39,7°C - Seropédica (RJ)
4. 39,5°C - Duque de Caxias/Xerém (RJ)
5. 39,4°C - Alegre (ES)
6. 39,2°C - Cambuci (RJ)
7. 39,0°C - Coronel Pacheco (MG)
8. 38,8°C - Alfredo Chaves (ES)
9. 38,4°C - Rio de Janeiro/Marambaia (RJ) e em Três Rios (RJ)
10. 38,3°C - Araçuaí (MG)