Diretor de bateria vem do Rio para desfile na Chegou O Que Faltava

Hugo Silva Simeão faz parte da diretoria de bateria da Unidos de Jacarepaguá, do Rio de Janeiro, e é sua primeira vez no Carnaval de Vitória.

Veio por convite de amigos da Chegou o que Faltava para auxiliar na bateria deste ano.

Cadeirante, Hugo, atualmente com 57 anos, sofreu uma compressão modular aos 53 anos. Apesar da mobilidade reduzida, conta que o ânimo pelo carnaval nunca diminuiu.

"O que me move é o amor por isso tudo aqui. Praticamente nasci no samba, só de avenida tenho 48 anos. Passei por quase todas as escolas do Rio como ritmista e diretor", conta.