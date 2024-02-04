Desfile da Chegou O Que Faltava coloca Teatro Glória em cena no Sambão

Chegou O Que Faltava , escola que voltou para a elite do Carnaval de Vitória no último ano, homenageou o Teatro Glória no Sambão do Povo. A escola foi a quinta a entrar na avenida e vai contar a história do espaço cultural, um dos mais importantes da Capital. A agremiação da Grande Goiabeiras nunca foi campeã do Grupo Especial, mas está na briga pelo título em 2024.

Confira o desfile da Chegou O Que Faltava no Carnaval de Vitória 2024

O enredo, intitulado "Bravo! Abram-se as cortinas, o Glória em cena", começou abordando as influências que deram origem ao espaço cultural. Logo na comissão de frente, malas representaram um intercâmbio entre o Espírito Santo e Paris — a capital francesa inspirou a modernização de Vitória no século XX. De forma lúdica e divertida, integrantes encenaram até mesmo o jeito de se vestir e andar dos franceses rumo à Vitória.

E, dentro das malas, uma surpresa: imagens estampadas do Glória, que foram recebidas pelos foliões da arquibancada com muitos aplausos.

Exatamente onde foi erguido o teatro, funcionou, anteriormente, o Éden Park, um jardim que abrigava cassinos e bares, lar da boemia capixaba nas décadas de 1910 e 1920. Esse ambiente de prazeres da noite foi apresentado no abre-alas, em um carro com 30 metros de comprimento, o máximo permitido pelo regulamento.

Imponente, a alegoria misturou um verdadeiro "jardim" com elementos que caracterizam o universo dos jogos de um cassino, como baralho, roleta e dados.

Já a coroa, um dos símbolos da escola, também marcou presença no abre-alas e ainda tinha um efeito cenográfico, dando uma volta de 360°.

As "boas novas" da chegada do Teatro Glória foram destaque em uma das alas, que ainda levou para a avenida um tripé com a notícia estampada nos jornais. Integrantes exibiram um convite que teria sido enviado à população na época, para que todos prestigiassem a inauguração.

O tripé, no entanto, deu trabalho para a equipe da escola. De rodinhas, a estrutura não ficou consistente na avenida e começou a andar em zigue-zague. Um buraco acabou se formando por conta da dificuldade.

Alguns filmes que marcaram época e chegaram a ser exibidos no teatro também foram homenageados, entre eles "Os Dez Mandamentos" e "2001: Uma odisseia no espaço". Membros se fantasiaram de vários personagens famosos, como Espantalho e Dorothy, de "O Mágico de Oz". Um telão anexado ao segundo carro alegórico exibiu trechos das obras, fazendo os foliões viverem uma verdadeira "viagem no tempo".

Uma das presenças ilustres da Chegou O Que Faltava foi o ator e jornalista David Brazil, que se apresentou e mostrou muito samba no pé. Já perto da arquibancada, a presença VIP foi recebida com gritos e aplausos.

Encerrando o desfile, o terceiro carro alegórico reproduziu a fachada do imponente prédio do Centro de Vitória, assim como o palco do teatro. Inclusive, um pedaço do próprio Glória foi para a avenida: após uma parceria com uma instaladora de pisos, a Chegou ganhou o mesmo piso atual do palco do teatro.

Quem percorria o Sambão teve que apertar o passo no fim, mas a agremiação encerrou a apresentação no tempo regular, com 1 hora.

O presidente da escola, Rafael Siqueira Cavaliere, comemorou o desempenho da Chegou O Que Faltava: "Foi um grande desfile. Melhor do que imaginávamos. Continuaremos acreditando", afirmou.

FICHA TÉCNICA

CORES DA ESCOLA: azul, rosa e branco;

SÍMBOLO: casal de mestre-sala e porta-bandeira e coroa

PRESIDENTE: Rafael Cavalieri;

CARNAVALESCOS: Jorge Mayko e Vanderson Cesar;

MESTRES DE BATERIA: Alcino Junior e Jorge Borges;

RAINHA DE BATERIA: Jamila Alvarenga;

INTÉRPRETE: Igor Viana;

NÚMERO DE ALAS: 22.

O samba-enredo