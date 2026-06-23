Detentos que fugiram de presídio em Marataízes são recapturados

Dois detentos que haviam fugido do Centro de Detenção Provisória de Marataízes, no Sul do Espírito Santo, foram recapturados pela Polícia Civil.





Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), Diego dos Santos Azevedo, de 24 anos, e Luiz Guilherme Barbieri da Costa, de 27 anos, quebraram o cadeado da cela e fugiram na madrugada. Na tarde do mesmo dia, eles foram localizados e levados de volta ao presídio.





O delegado Thiago Viana informou que a dupla estava escondida na casa de um amigo, no bairro Barra do Itapemirim. O morador não foi detido por ter colaborado com a ação policial e permitido a entrada da equipe no imóvel.





A Sejus informou que Diego foi preso em 9 de abril de 2025 por tráfico de drogas e tentativa de homicídio. Já Luiz Guilherme foi preso em 11 de junho de 2025 por furto, roubo, tráfico de drogas e homicídio.