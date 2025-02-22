Detento rouba bolsa em Colatina, é agredido e vai parar no hospital

Um detento que cumpre regime semiaberto em Colatina, Noroeste do Espírito Santo, está hospitalizado em estado grave após furtar uma bolsa em uma lanchonete da cidade na madrugada deste sábado (22). Ele havia saído para trabalhar no dia anterior, e deveria ter retornado à penitenciária às 19 horas de sexta (21).

O crime ocorreu na Avenida Beira Rio — uma das principais da cidade — e o detento foi contido e agredido por populares até a chegada da Polícia Militar. Segundo boletim registrado pela corporação, o homem tentou fugir e tropeçou em uma calçada, caindo sobre metais cortantes, o que resultou em uma perfuração profunda próximo aos olhos. O Samu/192 foi acionado e o detento levado ao Hospital Estadual Silvio Avidos, onde foi intubado.

A Secretaria da Justiça (Sejus) informou que ele segue sob escolta hospitalar da Polícia Penal. Além disso, há possibilidade de regressão de regime, decisão que caberá ao juízo responsável.