Detento foge de presídio e é recapturado em seguida em Linhares

A Sejus informou que o detento que conseguiu fugir e acabou recapturado em seguida cumpre pena pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas). Questionada por A Gazeta sobre como teria ocorrido a fuga, a secretaria disse que as circunstâncias da ação estão sob apuração. "Os internos envolvidos vão responder a um Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) que, após concluído, será encaminhado ao Poder Judiciário", comunicou.