Desabamento em Vila Velha: aberta vaquinha para família que perdeu casa

A família que perdeu tudo após o desabamento da casa em Barramares, Vila Velha, na última sexta-feira (5), conta com uma iniciativa solidária para tentar amenizar um pouco os prejuízos.

Para ajudar, amigos de Glauber Ramos estão promovendo uma vaquinha solidária. A campanha destaca que qualquer ajuda é bem-vinda. Quem quiser ajudar pode mandar um pix para o número 27 99644-7984.

Um vazamento de gás é apontado como responsável por causar a explosão que levou ao desabamento do imóvel. Todas as vítimas – um casal e duas crianças – foram resgatadas vivas. Estavam na casa: Glauber Ramos, de 43 anos, a esposa dele, Miriam, de 42 anos, e as duas filhas do casal, Bianca e Alice, de 9 e 2 anos, respectivamente.