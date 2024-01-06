Desabamento em Vila Velha: aberta vaquinha para família que perdeu casa

A família que perdeu tudo após o desabamento da casa em Barramares, Vila Velha, na última sexta-feira (5), conta com uma iniciativa solidária para tentar amenizar um pouco os prejuízos.
Para ajudar, amigos de Glauber Ramos estão promovendo uma vaquinha solidária. A campanha destaca que qualquer ajuda é bem-vinda. Quem quiser ajudar pode mandar um pix para o número 27 99644-7984.
“Pessoas próximas se sentiram sensibilizadas e organizaram a campanha para ajudar de alguma forma. Agora, vou esperar a recuperação da minha esposa para decidirmos juntos o que vamos fazer”, comentou o engenheiro civil Glauber Rampos em entrevista à reportagem de A Gazeta.
Um vazamento de gás é apontado como responsável por causar a explosão que levou ao desabamento do imóvel. Todas as vítimas – um casal e duas crianças – foram resgatadas vivas. Estavam na casa: Glauber Ramos, de 43 anos, a esposa dele, Miriam, de 42 anos, e as duas filhas do casal, Bianca e Alice, de 9 e 2 anos, respectivamente.