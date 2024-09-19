Deputado federal Nikolas Ferreira deve visitar ES no sábado (21), segundo PL

Deputado federal Nikolas Ferreira na Câmara dos Deputados Crédito: Pablo Valadares/Câmara

Partido Liberal (PL) anunciou que o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) virá ao Espírito Santo no próximo sábado (21) para participar de agendas das campanha da sigla nas cidades de Cachoeiro de Itapemirim, Marataízes, Itapemirim, Piúma, Anchieta, Guarapari e Serra.

O parlamentar será recebido às 9h no aeroporto de Cachoeiro pelo candidato a prefeito pelo PL na cidade no sul do Estado, Léo Camargo, e seguirá em carreata no centro do município.

Ele também participará de carreatas nas demais cidades previstas na agenda, apoiando os respectivos candidatos: Jaiminho Machado, em Marataízes; Vinicius Viana, em Itapemirim; Kauê Oliveira, em Piúma; Luiz Mattos 'Luiz do Esporte', em Anchieta; Delegado Danilo Bahiense, em Guarapari e Igor Elson, na Serra.