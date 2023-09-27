Delegado aposentado é encontrado pelo Notaer em região de mata

O aposentado estava desaparecido desde segunda-feira (25), e o veículo dele foi encontrado no dia seguinte, em Vale da Estação, Domingos Martins, na Região Serrana do Estado. O local onde José foi localizado fica a cerca de 500 metros de onde estava o carro. A equipe do Notaer pousou e auxiliou o aposentado a entrar no cesto de resgate.