Delegado aposentado é encontrado pelo Notaer em região de mata

O delegado aposentado da Polícia Civil José Durval da Silva, de 93 anos, foi encontrado vivo em uma região de mata. Segundo o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer), o idoso estava dentro da mata fechada, caído em uma pedra, com parte do corpo dentro de um córrego. Muito fraco, ele parecia imóvel, mas se mexia levemente.
O aposentado estava desaparecido desde segunda-feira (25), e o veículo dele foi encontrado no dia seguinte, em Vale da Estação, Domingos Martins, na Região Serrana do Estado. O local onde José foi localizado fica a cerca de 500 metros de onde estava o carro. A equipe do Notaer pousou e auxiliou o aposentado a entrar no cesto de resgate.
José foi levado até um pasto até a chegada do Corpo de Bombeiros que, inicialmente, fez os primeiros socorros e o levou para o atendimento médico em Viana. Ainda segundo o Notaer, ele estava muito fraco, visivelmente confuso, desidratado e não conseguiu explicar o que havia acontecido. Leia o início dessa história clicando aqui.