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Polícia faz buscas

Delegado aposentado desaparece e carro é encontrado em Domingos Martins

José Durval da Silva tem 93 anos e já foi superintendente de polícia prisional e titular de outras unidades da Polícia Civil
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

27 set 2023 às 11:48

Publicado em 27 de Setembro de 2023 às 11:48

Delegado aposentado José Durval da Silva, desaparecido após sair de casa
Delegado aposentado José Durval da Silva Crédito: Acervo familiar

Atualização

27/09/2023 - 2:47
Após a publicação da reportagem, o delegado foi encontrado e resgatado com vida em uma área de mata. O texto da publicação foi atualizado. Veja mais detalhes sobre o resgate neste link.
O delegado aposentado da Polícia Civil José Durval da Silva, de 93 anos, estava desaparecido desde que saiu de carro na última segunda-feira (25). No dia seguinte, o veículo dele foi encontrado pelo helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) em Vale da Estação, Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo. Nesta quarta-feira (28), ele foi achado com vida e resgatado também pelo Notaer.
De acordo com Sérgio do Nascimento Lucas, vice-presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Espírito Santo (Sindepes), José Durval foi até a propriedade dele em Peixe Verde, Viana, na manhã de segunda-feira (25). Ao meio-dia ele saiu de carro e, desde então, estava desaparecido.
Segundo o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer), o helicóptero auxiliou nas buscas na terça-feira (26) e encontrou o carro, que, nas imagens, aparece fechado no meio da estrada (veja abaixo)
"A aeronave sobrevoou áreas de mata, aumentando a área de visualização das equipes em terra. Além do apoio do Notaer, as equipes de busca e investigação contam com agentes da Polícia Civil, Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros que utilizou cães farejadores", detalhou a Polícia Civil.
Ainda segundo o Sindepes, José Durval já foi superintendente de polícia prisional e titular de outras unidades da Polícia Civil. 
Corpo de Bombeiros Militar informou que as buscas começaram na terça-feira (26), sob comando do 4º Batalhão Bombeiro Militar (BBM). Durante a noite, quatro militares realizaram buscas locais, entre 18 e 22 horas. Na manhã desta quarta-feira (27), foi instalado um Sistema de Comando em Operações (SCO) para coordenar as ações de busca.
A equipe em ação nesta quarta-feira era composta por 14 militares e dois cães que vasculharam toda a região em busca do delegado, que foi achado com vida.

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desaparecidos Domingos Martins Polícia Civil Vitória (ES) Região Serrana Notaer
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