Delegado aposentado desaparece e carro é encontrado em Domingos Martins

Delegado aposentado José Durval da Silva Crédito: Acervo familiar

Atualização Após a publicação da reportagem, o delegado foi encontrado e resgatado com vida em uma área de mata. O texto da publicação foi atualizado. Veja mais detalhes sobre o resgate neste link

De acordo com Sérgio do Nascimento Lucas, vice-presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Espírito Santo (Sindepes), José Durval foi até a propriedade dele em Peixe Verde, Viana, na manhã de segunda-feira (25). Ao meio-dia ele saiu de carro e, desde então, estava desaparecido.

Segundo o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer), o helicóptero auxiliou nas buscas na terça-feira (26) e encontrou o carro, que, nas imagens, aparece fechado no meio da estrada (veja abaixo).

"A aeronave sobrevoou áreas de mata, aumentando a área de visualização das equipes em terra. Além do apoio do Notaer, as equipes de busca e investigação contam com agentes da Polícia Civil, Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros que utilizou cães farejadores", detalhou a Polícia Civil

Ainda segundo o Sindepes, José Durval já foi superintendente de polícia prisional e titular de outras unidades da Polícia Civil.

Corpo de Bombeiros Militar informou que as buscas começaram na terça-feira (26), sob comando do 4º Batalhão Bombeiro Militar (BBM). Durante a noite, quatro militares realizaram buscas locais, entre 18 e 22 horas. Na manhã desta quarta-feira (27), foi instalado um Sistema de Comando em Operações (SCO) para coordenar as ações de busca.