Criança de 2 anos é socorrida de helicóptero após se queimar com panela de feijão em Linhares

Uma criança de dois anos de idade sofreu queimaduras após derrubar uma panela de feijão, de acordo com relato da família, na tarde desse sábado (15), em Linhares.
O helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (NOTAER) foi acionado e levou o menino de Linhares até o Hospital Infantil de Vitória. Profissionais que fizeram o resgate disseram que a criança estava estável no momento do socorro.
Ainda não foram divulgados detalhes do estado de saúde do menino, nem a porcentagem do quanto o corpo teria sido atingido. Procuramos a Secretaria de Saúde do Estado (Sesa), resposável pelo Hospital Infantil de Vitória, que informou que, "conforme normativas médicas e respeito à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), não divulga informações sobre pacientes atendidos nas unidades hospitalares estaduais. As informações sobre prontuário e estado de saúde são repassadas exclusivamente para familiares e/ou responsáveis legais".