Criança de 2 anos é socorrida de helicóptero após se queimar com panela de feijão em Linhares Crédito: Reprodução/Notaer

Uma criança de dois anos de idade sofreu queimaduras após derrubar uma panela de feijão, de acordo com relato da família, na tarde desse sábado (15), em Linhares.

O helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (NOTAER) foi acionado e levou o menino de Linhares até o Hospital Infantil de Vitória. Profissionais que fizeram o resgate disseram que a criança estava estável no momento do socorro.