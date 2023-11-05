Corpo é encontrado às margens de estrada no Sul do ES

São Pedro de Itabapoana, Mimoso do Sul Crédito: Luiz Gonçalves

Um homem identificado como Fábio Rosa Barros foi encontrado morto na noite de sábado (4) no distrito de São Pedro de Itabapoana, zona rural de Mimoso do Sul , no Sul do Espírito Santo. Ele teria se envolvido em um acidente motociclístico, mas o condutor do veículo não permaneceu no local.

Testemunhas contaram à Polícia Militar que Fábio estava em um bar e teria saído com outro homem em uma motocicleta Honda CG, cujo condutor não foi identificado nem a placa do veículo anotada. Mas, alguns minutos depois, esse motociclista teria retornado ao bar, informando que havia tombado com o veículo e Fábio estaria caído na pista.

O motociclista ainda teria retornado ao local do acidente em um veículo, com ferimentos no rosto, mas acabou indo embora em seguida. Uma equipe do Samu 192 foi acionada e constatou o óbito da vítima. A Polícia Militar fez buscas na região, mas o motociclista não foi localizado.