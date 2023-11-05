Corpo é encontrado às margens de estrada no Sul do ES

Um homem identificado como Fábio Rosa Barros foi encontrado morto na noite de sábado (4) no distrito de São Pedro de Itabapoana, zona rural de Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. Ele teria se envolvido em um acidente motociclístico, mas o condutor do veículo não permaneceu no local.
Testemunhas contaram à Polícia Militar que Fábio estava em um bar e teria saído com outro homem em uma motocicleta Honda CG, cujo condutor não foi identificado nem a placa do veículo anotada. Mas, alguns minutos depois, esse motociclista teria retornado ao bar, informando que havia tombado com o veículo e Fábio estaria caído na pista.
O motociclista ainda teria retornado ao local do acidente em um veículo, com ferimentos no rosto, mas acabou indo embora em seguida. Uma equipe do Samu 192 foi acionada e constatou o óbito da vítima. A Polícia Militar fez buscas na região, mas o motociclista não foi localizado.
A perícia da Polícia Civil também foi chamada. A reportagem pediu mais informações sobre a ocorrência, mas, até a publicação deste texto, não houve retorno.