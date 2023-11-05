Homem é assassinado com golpes de faca dentro de casa em Cachoeiro

O irmão do homem foi quem acionou a PM. Ele contou aos militares que foi avisado pelos vizinhos sobre a vítima não ter sido vista. Ele entrou na casa e o encontrou já sem vida, com ferimentos na cabeça e no peito. O óbito foi constatado pelos policiais no local. Ainda em relato aos PMs, ele disse que o irmão usava drogas e utilizava a casa, em condições precárias, sem água e energia, para fazer o consumo. Ele não soube informar sobre a possível autoria ou motivação do crime.