Homem é assassinado com golpes de faca dentro de casa em Cachoeiro

Um homem foi assassinado com golpes de faca dentro de casa no bairro Village da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde de sábado (4). Segundo informações da Polícia Militar, a vítima, que não teve a identidade divulgada, foi encontrada morta após vizinhos perceberem que o indivíduo estava há algum tempo sem sair de casa.
O irmão do homem foi quem acionou a PM. Ele contou aos militares que foi avisado pelos vizinhos sobre a vítima não ter sido vista. Ele entrou na casa e o encontrou já sem vida, com ferimentos na cabeça e no peito. O óbito foi constatado pelos policiais no local. Ainda em relato aos PMs, ele disse que o irmão usava drogas e utilizava a casa, em condições precárias, sem água e energia, para fazer o consumo. Ele não soube informar sobre a possível autoria ou motivação do crime.
O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, sob responsabilidade da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro. A corporação informou que até o momento nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) da cidade para ser necropsiado e depois liberado aos familiares.