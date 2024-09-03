Corpo é achado queimado no meio de mata em Guaçuí

Um corpo carbonizado foi encontrado na tarde desta terça-feira (3) na comunidade de São Felipe em Guaçuí, Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o cadáver estava em área de difícil acesso. A perícia da Polícia Científica foi acionada e levou a vítima para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, onde exames vão apontar causa da morte e possível identificação.
"Os peritos informaram ser o corpo de um homem, porém não havia documentos na região ou testemunhas", destacou a PM.
A Polícia Civil comunicou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Guaçuí. Denúncias anônimas podem ser feitas via telefone 181 ou pelo site do serviço.
CORREÇÃO | Anteriormente a Polícia Civil informou que o corpo foi achado na cidade de Divino de São Lourenço, mas depois corrigiu que o acionamento foi em Guaçuí. O título e o texto foram atualizados.