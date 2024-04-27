Comerciante é presa suspeita de vender drogas em bar de Colatina

Material ilícito encontrado nos fundos do bar, em Colatina Crédito: Polícia Militar

A dona de um bar em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo, foi presa após policiais militares encontrarem drogas no interior do estabelecimento. O caso foi registrado na sexta-feira (26). De acordo com militares que atenderam a ocorrência, após denúncias de que a mulher vendia entorpecentes no local, uma mochila com diferentes materiais ilegais foi encontrada no comércio, localizado no Trevo de Santa Joana.

A mochila foi encontrada em um porão nos fundos do bar. Na bolsa, os policiais identificaram: 138 buchas e um tablete de 580 gramas de maconha; uma porção menor de 65 gramas do mesmo entorpecente; 104 papelotes, 11 pinos e uma porção de 140 gramas de cocaína; além de 13 pedras e uma porção de 120 gramas de crack.

Ainda conforme os militares, a dona do bar foi questionada sobre o material encontrado, mas se reservou ao direito de ficar em silêncio, sendo conduzida à 15ª Delegacia Regional de Colatina. Procurada, a Polícia Civil informou que a suspeita, de 32 anos, foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e encaminhada ao sistema prisional.