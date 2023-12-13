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Ação da PRF

Cocaína da Bolívia com destino ao Sul do ES é apreendida em carro em MG

Publicado em

13 dez 2023 às 10:10
PRF apreende em MG cocaína da Bolívia com destino ao Sul do ES
PRF apreende em MG cocaína da Bolívia com destino ao Sul do ES Crédito: Divulgação/ PRF
Dois homens foram detidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no km 631 da BR 365, no município de Uberlândia, em Minas Gerais, transportando 10 tabletes de pasta base de cocaína. Eles confessaram aos policiais que a droga tinha procedência da Bolívia e estava sendo levada para Cachoeiro do Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, onde mora a dupla de suspeitos.
Segundo a PRF, enquanto os agentes realizavam buscas no automóvel, um Chevrolet Onix, o motorista e o passageiro apresentaram versões falsas sobre a origem da viagem, o que foi comprovado por meio dos tickets de pedágio apresentados pelo condutor. Ao verificarem os equipamentos obrigatórios do veículo, os policiais localizaram cerca 10 kg de pasta base de cocaína, escondidos no interior do pneu sobressalente.
O carro, os 10 kg de pasta base de cocaína, além dos ocupantes do veículo, foram encaminhados para a PF em Uberlândia para as providências cabíveis.
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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Em Baixo Guandu

Colisão entre moto e caminhão mata dois homens e deixa outro ferido na BR 259

Publicado em 08/08/2026 às 09:37
Caminhão envolvido no acidente que deixou duas pessoas mortas Leitor | A Gazeta

Dois homens morreram e um ficou ferido após um acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão no km 90 da BR 259, em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo. O acidente aconteceu por volta das 5 horas da manhã deste sábado (8)


De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os dois veículos bateram de frente. Os dois homens que morreram estavam na motocicleta e tinham 26 e 27 anos. O motorista do caminhão ficou ferido, foi socorrido pelo Samu/192 e encaminhado a um hospital da região. Ainda não há a identificação das vítimas. 

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André Borghi

Repórter / [email protected]
André Borghi
Estágio supervisionado

Mais de 400 alunos-soldados reforçam o policiamento na Grande Vitória

Publicado em 07/08/2026 às 17:30
Alunos-soldados que vão aos batalhões da Grande Vitória durante o estágio da PM
Divulgação/PM

O policiamento na Grande Vitória ganhou o reforço de 442 alunos-soldados da Polícia Militar a partir desta sexta-feira (7). Eles começaram o Estágio Profissional Supervisionado, etapa final do Curso de Formação de Soldados (CFSd) 2025, e passam a atuar em unidades operacionais da Região Metropolitana.


O estágio será realizado em batalhões e companhias independentes. Durante esse período, os alunos vão participar da rotina operacional e serão acompanhados por oficiais e praças, que vão supervisionar as atividades desempenhadas pelos alunos.


Essas novas atividades marcam a etapa final da preparação dos futuros soldados antes da conclusão do curso.

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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Cariacica

Notaer usa água de represa para combater incêndio próximo da Reserva Biológica de Duas Bocas

Publicado em 07/08/2026 às 16:32
A água de uma represa particular está sendo utilizada pelo Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) no combate ao incêndio que atinge uma área próxima da Reserva Biológica de Duas Bocas, em Cachoeirinha, Cariacica. O proprietário autorizou a retirada da água para para abastecer a aeronave e reforçar o trabalho das equipes nesta sexta-feira (7).
Notaer usa água de represa para combater incêndio em Reserva Biológica de Duas Bocas
Notaer usa água de represa para combater incêndio próximo da Reserva Biológica de Duas Bocas Tarciane Vasconcelos
Segundo apuração da TV Gazeta, restam pequenos focos de fumaça na área atingida. O incêndio começou na tarde de quinta-feira (6) e mobiliza equipes do Corpo de Bombeiros desde então.

De acordo com a corporação, o primeiro chamado foi registrado às 17h30 de quinta-feira. Os militares permaneceram no local até as 22h e conseguiram controlar a maior parte das chamas. No entanto, alguns focos permaneceram ativos em uma área de mata fechada, de difícil acesso, e o combate precisou ser retomado nesta sexta-feira.

Por volta das 12h30 desta sexta-feira, moradores voltaram a acionar o  Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) após perceberem que as chamas haviam aumentado. Uma equipe chegou ao local cerca de 30 minutos depois e retomou o combate.

Errata

08/08/2026

Uma versão anterior desta reportagem informava que o incêndio atingia a Reserva Biológica de Duas Bocas. Após atualização das informações pelo Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), a matéria foi corrigida para esclarecer que as chamas atingem uma área próxima à unidade de conservação.

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Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]
Nayra Loureiro
Varicela

Guarapari emite alerta de saúde para aumento de casos de catapora

Publicado em 07/08/2026 às 14:40
criança com catapora
O principal sintoma da doença são as várias lesões na pele Shutterstock

A Prefeitura de Guarapari emitiu um alerta de saúde nesta quinta-feira (6) devido ao aumento de casos de catapora (varicela) no município. A doença é altamente contagiosa e pode afetar pessoas de todas as idades.


Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, há o aumento no número de casos confirmados e também de notificações que seguem em investigação. A coordenadora da Vigilância, Diana Simões, destacou que a principal orientação é que pessoas com suspeita ou confirmação da doença permaneçam afastadas de suas atividades até a completa cicatrização das lesões, para evitar a transmissão para demais pessoas. 


"Estamos acompanhando de perto todos os casos notificados e realizando as investigações necessárias. É importante que a população fique atenta aos sintomas e procure uma unidade de saúde assim que houver suspeita. Também orientamos que pessoas com suspeita ou confirmação da doença permaneçam afastadas de suas atividades até a completa cicatrização das lesões, evitando a transmissão para outras pessoas", disse a coordenadora.


Segundo o órgão de saúde, é importante procurar uma unidade de saúde se apresentar febre acima de 38,5°C, dor de cabeça, mal-estar, manchas vermelhas que evoluem para bolhas e crostas e coceira intensa. Além disso, embora seja mais comum na infância, a doença pode apresentar formas mais graves em gestantes, adultos e pessoas com baixa imunidade.


A Prefeitura de Guarapari reforçou que a vacina contra a varicela é gratuita e está disponível nas unidades de saúde para o público contemplado pelo Calendário Nacional de Vacinação.

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Frio na barriga

Avião arremete no Aeroporto Vitória, vídeo viraliza e piloto elogia imagens

Publicado em 07/08/2026 às 13:24

Um avião interrompeu o pouso e voltou a ganhar altitude durante a aproximação ao Aeroporto de Vitória. A cena, de causar um frio na barriga, foi registrada na última sexta-feira (31) e viralizou nas redes sociais, despertando a curiosidade de internautas sobre a manobra.


O registro foi feito pelo videomaker Dione Rosa, que almoçava em um shopping próximo ao terminal quando percebeu a movimentação da aeronave e decidiu gravar. Segundo ele, o vídeo chegou até o próprio piloto, que entrou em contato para elogiar a qualidade das imagens.


A manobra, conhecida como arremetida, faz parte dos procedimentos padrão da aviação e é realizada quando o piloto interrompe a tentativa de pouso e volta a ganhar altitude para fazer uma nova aproximação. A decisão pode ocorrer por diversos fatores, como condições meteorológicas, presença de outra aeronave na pista ou qualquer situação que torne o pouso menos seguro naquele momento.


Embora possa causar apreensão entre passageiros e pessoas que acompanham a cena, a arremetida é considerada uma medida preventiva e representa justamente uma ação para garantir a segurança da operação.

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Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]
Nayra Loureiro
Neste sábado (8)

Prefeitura faz vacinação sem agendamento em shopping de Vila Velha

Publicado em 07/08/2026 às 11:55

Freepik
Os moradores de Vila Velha que desejam atualizar o cartão de vacinação têm oportunidade neste sábado (8), no Boulevard Shopping, em Itaparica, das 11 às 18 horas. A ação faz parte da campanha nacional de multivacinação, sem a necessidade de agendamento prévio. 

Segundo a Prefeitura de Vila Velha, estarão disponíveis vacinas de rotina para todas as faixas etárias, com exceção da BCG, além dos imunizantes contra influenza para pessoas a partir de seis meses de idade, entre outras vacinas previstas no Calendário Nacional de Vacinação.
 
Os cidadãos que preferirem se vacinar normalmente nas Unidades de Saúde durante a semana devem fazer o agendamento nesta sexta-feira (7), a partir das 15h, pelo site (clique aqui).
 
Para receber a vacina, basta apresentar um documento oficial com foto. No caso de crianças e adolescentes, também é necessário levar o cartão de vacinação.

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Haverá interdições no trânsito no fim de semana em Vila Velha para corridas

Corridas alteram trânsito em Vila Velha no fim de semana

Engavetamento na Terceira Ponte, sentido Vitória

Manhã de sexta (7) com resgate na Ciclovia da Vida e engavetamento na Terceira Ponte

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Sábado (8) e domingo (9)

Corridas alteram trânsito em Vila Velha no fim de semana

Publicado em 07/08/2026 às 11:33
Haverá interdições no trânsito no fim de semana em Vila Velha para corridas
Haverá interdições no trânsito no fim de semana em Vila Velha para corridas Adessandro Reis | Prefeitura de Vila Velha

Os motoristas que pretendem circular neste fim de semana em Vila Velha devem ficar atentos às interdições que acontem no trânsito em função de duas corridas de rua. 


No sábado (8), acontece a Corrida da Lua, com largada às 20h na Praça dos Ciclistas, na Praia de Itaparica. Os atletas vão seguir pela Avenida Estudante José Júlio de Souza, Avenida Ayrton Senna e Avenida da Praia, retornando pela Avenida Estudante José Júlio de Souza.

 
Durante a passagem dos corredores, a pista ficará interditada no sentido Itaparica a Itapuã. A Prefeitura de Vila Velha orienta que os motoristas utilizem a Rodovia do Sol. No sentido contrário, o trânsito permanecerá liberado.


No domingo (9) será realizada a Corrida do Batalhão de Missões Especiais (BME), com previsão para a largada às 7h, em Vitória. Os corredores atravessarão a Terceira Ponte e, já em Vila Velha, seguirão pelas avenidas Carioca e Antônio Ataíde, até a chegada ao Parque da Prainha.

 
Neste caso, a interdição será parcial e, após a passagem dos corredores, os trechos serão liberados gradativamente para o tráfego de veículos. Na Terceira Ponte, haverá interdição parcial ou desvios de faixas no sentido. 

Confira as interdições no mapa

A primeira imagem é referente ao sábado (8) e as duas últimas fazem parte da programação do domingo (9). As linhas amarelas são os caminhos alternativos para os motoristas; em vermelho, os bloqueios, os locais que acontecem as corridas. 

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Transtorno

Manhã de sexta (7) com resgate na Ciclovia da Vida e engavetamento na Terceira Ponte

Publicado em 07/08/2026 às 11:29

A manhã desta sexta-feira (7) foi marcada por acidentes na Terceira Ponte e na Ciclovia da Vida, o que acabou provocando transtornos para motoristas e ciclistas. Um engavetamento envolvendo pelo menos quatro carros deixou o trânsito lento no sentido Vitória, enquanto uma colisão entre três bicicletas interditou temporariamente a ciclovia e deixou uma pessoa ferida.


O engavetamento ocorreu na pista da Terceira Ponte por volta das 10h. Imagens registradas por motoristas mostram que pelo menos quatro veículos se envolveram na batida.


As câmeras da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) mostram retenção na faixa da esquerda da ponte, o que provocou lentidão no trecho durante a manhã.

As câmeras da Ceturb-ES mostram retenção na faixa da esquerda da ponte
As câmeras da Ceturb-ES mostram retenção na faixa da esquerda da ponte Ceturb-ES

Já na Ciclovia da Vida, também no sentido Vitória, um acidente envolvendo três bicicletas foi registrado nas proximidades do mirante.


Segundo a Ceturb-ES, uma das vítimas foi socorrida e encaminhada para um hospital. As outras duas pessoas envolvidas recusaram atendimento médico.


Por causa da ocorrência, a ciclovia norte foi interditada por volta das 7h para o atendimento às vítimas. Durante esse período, a ciclovia sul operou em mão dupla. As duas pistas foram totalmente liberadas por volta das 7h40.

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Investigação

Mulher é morta a tiros enquanto caminhava em estrada de Linhares

Publicado em 07/08/2026 às 11:17

Uma mulher de 28 anos, identificada como Cremacia Oliveira dos Santos, foi morta a tiros na noite de quinta-feira (6), em uma estrada na localidade de Conceição do Baixo, zona rural de Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o corpo da vítima foi encontrado com marcas de disparos de arma de fogo.


Testemunhas relataram aos policiais que Cremacia caminhava pela estrada quando um homem em uma motocicleta se aproximou e efetuou os disparos. Após o crime, o suspeito fugiu em direção ao Córrego da Japira.


O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, em Linhares, onde passará por necropsia antes de ser liberado aos familiares.


Em nota, a Polícia Civi informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Crime

Pai encontra filho morto em sítio após vizinho ouvir tiros em Ibatiba

Publicado em 07/08/2026 às 10:25

Um homem foi encontrado morto pelo próprio pai na manhã desta quinta-feira (6), em uma propriedade rural na localidade de Córrego Cafarnaum, zona rural de Ibatiba, na Região do Caparaó do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o pai da vítima retornou ao sítio para trabalhar acompanhado de um vizinho e encontrou o filho caído no chão, já sem sinais vitais. O nome e a idade da vítima não foram divulgados.


De acordo com a PM, na tarde de quarta-feira (5), o pai da vítima e um vizinho trabalharam juntos na colheita e no transporte de café. Por volta das 17h, eles deixaram a propriedade, enquanto o homem permaneceu no terreiro realizando um serviço de lanternagem em um veículo.


Ainda segundo a corporação, um morador das proximidades relatou ter ouvido, por volta das 6h20 desta quinta-feira, vários estampidos semelhantes a disparos de arma de fogo. Como a soltura de rojões é comum na região, ele não desconfiou que pudesse se tratar de um crime.


Por volta das 7h, o pai e o vizinho voltaram ao sítio para dar continuidade ao trabalho e encontraram a vítima morta. Eles acionaram o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), que enviou equipes ao local. A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil e aguarda informações sobre a investigação.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman

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